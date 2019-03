8 mars 2019 : travailler main dans la main avec les femmes et les filles accélère les progrès vers la sécurité alimentaire

COMMUNIQUE PAM- Placer les femmes et les filles au centre des programmes de lutte contre la faim et la pauvreté est vital pour atteindre notre objectif d’un monde sans faim d’ici 2030. Réduire les inégalités et éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d’influer sur le développement dans tous les secteurs favorise la sécurité alimentaire.

Cette année, le thème choisi par l’ONU pour la Journée internationale de la femme – penser équitablement, construire intelligemment, innover pour le changement – s’inscrit dans la lignée de l’approche transformatrice du PAM en matière d’égalité des sexes : œuvrer pour donner à chacun une vie digne et garantir une liberté de choix et l’égalité des chances, est essentiel à nos yeux. Par exemple, nos programmes utilisant les transferts monétaires contribuent à réduire les violences, à renforcer la prise de décisions des femmes et à accroître leur leadership.

« La Journée internationale de la femme nous rappelle l’immense et précieuse contribution que les femmes apportent à un monde plus pacifique, plus prospère et mieux nourri « , a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du PAM. « Partout dans le monde, les programmes du PAM contribuent à l’autonomisation des femmes afin qu’elles aient davantage de possibilités d’améliorer non seulement leur vie, mais aussi celle de leur famille, de leur communauté et de leur pays.

En Guinée, le PAM exécute un programme dont les femmes sont au cœur de son engagement pour l’égalité des sexes et de leur autonomisation. La composante cantine scolaire renferme un dispositif d’achat local du riz à travers les unions d’étuveuses dans le cadre de l’alimentation scolaire basée sur les produits locaux (HGSF) entamé en 2015. Le total des achats s’élève à ce jour à 5 780 Tonnes soit un montant de 3 651 103 dollars Américains versés directement aux unions des femmes.

En octobre 2017, le PAM a aussi lancé un projet pilote utilisant des transferts monétaires (Transferts d’espèces) pour soutenir les groupes vulnérables de femmes maraîchères et leurs familles en augmentant leurs capacités de production et de commercialisation tout en leur fournissant des bons d’achat en monnaie électronique. Le projet a ciblé 1 946 femmes et leurs familles, ce qui représente un total de 9 730 bénéficiaires. Depuis son lancement, le PAM a transféré environ 437 850 US dollars aux groupes pour leur permettre d’acheter environ 502 tonnes de vivres, composés de riz, du poisson, des haricots et de l’huile végétale pour leur propre consommation. Ceci afin de reconstruire leurs moyens d’existence après la maladie à virus Ebola.

Dans l’optique de garder un meilleur encadrement et assurer un accompagnement au groupement des femmes, les ONG locales partenaires fournissent une assistance technique pour augmenter leurs capacités de production, de transformation et de commercialisation. Cet appui technique a permis de fournir une partie de leur production aux cantines scolaires du PAM tandis qu’une autre partie est destiné à la vente. Cela a non seulement accru la sécurité alimentaire de leurs familles, mais a également généré des revenus et contribué à l’autonomisation des femmes.

Les programmes du PAM permettent aux femmes de s’épanouir de développer leur autonomie et de trouver leur place dans la communauté. « L’assistance que j’ai reçue a changé ma vie parce que je suis de plus en plus autonome. Je peux maintenant réaliser mes propres activités maraîchères et gagner un revenu. Je peux soutenir ma famille. En tant que femme je confirme que nous sommes consultées par les hommes et que nos voix comptent », explique Antoinette Honomou, maraîchère à Koulé.

L’égalité entre les sexes continue d’être une composante essentielle de notre travail. Le PAM remet constamment en question le statu quo et s’efforce de parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes par le biais de ses programmes. Les programmes d’alimentation scolaire ont montré une amélioration de la nutrition et de l’éducation chez les filles et ont contribué à une diminution des grossesses et des mariages chez les adolescentes. Nos projets « Assistance alimentaire pour la création des actifs productifs » ont permis à des femmes de travailler dans leurs communautés, de nourrir leurs familles, de vendre leurs produits et de contribuer à leur développement et à celui de leurs familles.

# # #

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies – sauve des vies dans les situations d’urgence et change des vies pour des millions de personnes grâce au développement durable. Le PAM travaille dans plus de 80 pays à travers le monde, nourrissant les populations prises dans des conflits et des catastrophes, afin de bâtir un avenir meilleur.

Suivez-nous sur Twitter @wfp_media Pour en savoir plus, contactez (email: Fatoumata.Diallo@wfp.org)