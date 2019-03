Boké : le Président du CA de la SMB offre 176 millions GNF pour réveiller la MUFFA de Boké

Dans le souci de renforcer le pouvoir économique des femmes de Boké, le Président du Conseil d’Administration (CA) du Consortium SMB-Winning, M. Fadi WAZNI vient d’accorder une enveloppe financière de cent soixante-seize millions (176.000.000 GNF) pour relancer la Mutuelle Financière des Femmes Africaines (MUFFA) dans la préfecture de Boké.



Après plus de trois ans de démarches sans succès pour relancer leur MUFFA , les femmes de Boké viennent de bénéficier d’une enveloppe financière de 176 millions de Francs Guinéens de la part de M. Fadi WAZNI, Président du Conseil d’administration de la Société Minière de Boké. La remise du chèque a eu lieu vendredi 8 mars 2019 en présence de SE Monsieur le Ministre de l’Information et de la Communication, Amara Somparé qui a présidé la cérémonie et qui a remis symboliquement ce chèque aux bénéficiaires, après l’avoir reçu des mains des représentants du Consortium SMB Winning.

La cérémonie a eu lieu à la Maison régionale des jeunes de Boké en présence des autorités locales, des responsables du Consortium SMB-Winning, des responsables des groupements féminins et associations de jeunesse de la contrée bénéficiaire.

En 2016, la Muffa de Boké a, par la cotisation des femmes membres, mis 24 milions en compte bancaire ouvert à AfrilandFirstBank comme toutes les muffa de la région. sauf celle de koundara où l’État aurait offert 100 millions de fond de départ, toutes les muffa de la région ont eu de la peine à démarrer. Celle de Boké encore pire car le décès de l’ancienne présidente des femmes a laissé un vide. Depuis lors, une unité fragile entre les femmes n’a pas permis de poursuivre les actions de mobilisation de fond internes, pourtant une obligation pour être soutenu par l’État comme dans les autres villes du pays.

C’est à cette situation que vient de faire face le PCA Fadi Wazni, en répondant au cris de cœur des femmes de Boké pour la relance de la Muffa, sensée participer à l’autonomisation des femmes comme le décrit le thème retenu cette année en ce 08 mars 2019.

Pour le représentant du Président du Conseil d’administration (CA) de la SMB, Almamy Youssouf Coumbassa, l’ambition est de renforcer l’entrepreneuriat féminin en milieu rural et d’encourager les groupements d’intérêt économique par le biais du développement des activités génératrices de revenus.

Recevant le chèque, la présidente de la MUFFA de Boké, Mama Yèrèssa, visiblement heureuse s’est exprimée en ces termes : « Nous sommes très satisfaites du patron de la SMB qui a matérialisé sa promesse tenue aux pauvres femmes que nous sommes. Nous promettons d’investir ce fonds dans les activités génératrices de revenus, dans l’agriculture, le maraîchage pour doper le développement de notre localité. Nous ferons preuve de dynamisme, de solidarité et d’unité autour de ce capital financier qui nous permettra d’en finir avec la pauvreté et la malnutrition… »

De l’avis du gouverneur de Région, général de Brigade, Siba Sévérin Loholamou, « les femmes doivent être appuyées par des structures et entreprises engagées. C’est pourquoi nous disons merci à M. WAZNI et à ses collaborateurs pour cette marque de solidarité, de confiance et de bonne coopération. Le défi est devant vous. Organisez et entendez-vous pour surmonter les obstacles et embûches sur votre chemin. On vous attend au rendez-vous de 2020. Faites bon usage des fonds mis à votre disposition car l’avenir et le développement de vos enfants et celui de la Guinée en dépendent. Vous comprendrez que les initiatives présidentielles allant dans le sens du développement et de l’unité nationale sont en marche pour le bonheur des Guinéens… »

Précisons enfin que ce montant vient s’ajouter à la somme de 24 millions GNF issue des cotisations des femmes en 2016.

Mamadouba Camara, Boké