Célébration du 8 mars : le Groupe Bolloré offre des équipements de protection individuelle aux étudiantes de l’ENAM

La Guinée à l’instar des autres pays du monde a célébré ce 8 mars, la fête internationale des femmes. A cette heureuse occasion, le Groupe Bolloré a fait un don d’équipements de protection individuelle aux étudiantes de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM).

La cérémonie officielle de remise de cet important lot d’équipements s’est déroulée ce vendredi, dans l’enceinte de ladite école sise au quartier Coleah, dans la commune de Matam, sous la présidence du Directeur de Bolloré Transport et Logistique Guinée, Jean-Christophe Tranchepain qui avait à ses côtés plusieurs de ses collaborateurs et collaboratrices dont la Directrice générale de Conakry-Terminal, Tahirou Barry.

D’entrée, l’honneur est revenu au premier responsable de l’ENAM, Alhassane Sylla de souhaiter la bienvenue à l’ensemble des invités, avant d’annoncer que « l’objet de notre rencontre aujourd’hui est de célébrer la journée internationale de la femme. Dans le cadre d’une collaboration publique-privée, Bolloré Logistique se propose d’accompagner les filles et femmes de l’ENAM, en leur donnant des équipements de protection individuelle. Ces équipements seront nécessaires à leur processus de formation », dira-t-il, tout en promettant que le don sera judicieusement utilisé.

Quant à la Directrice générale de Conakry-Terminal, elle a encouragé ces filles et femmes étudiantes qui ont décidé d’embrasser la carrière de métiers. « Aujourd’hui, le Groupe Bolloré a une politique de diversification. Plus de 25% de l’effectif de nos cadres sont des femmes. Donc, nous vous encourageons à évoluer », dira en substance Mme Tahirou.

Prenant la parole pour la circonstance, le patron de Bolloré Transport et Logistique Guinée a tout d’abord souhaité bonne fête aux femmes du monde entier, avant de mentionner : « Comme vous le savez, depuis 1977, date de lancement par l’ONU de la journée internationale des droits des femmes, les organisations féminines, les ONG ainsi que certaines institutions et entreprises se battent avec conviction pour améliorer ou favoriser la scolarisation des filles. Au sein de notre groupe ‘’le Groupe Bolloré’’, l’amélioration de la scolarisation des filles, la diminution de la déperdition scolaire, l’encouragement de l’insertion professionnelle des femmes dans les domaines techniques et la promotion de l’excellence scolaire des filles font partie de notre politique de responsabilité sociétale des entreprises », dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il dira que les obstacles qui se dressent devant les filles en âge d’être scolarisées ou en situation de classe sont nombreux. Parmi ces obstacles, affirme-t-il, « nous pouvons citer entre autres : La pauvreté des familles ; Des traditions culturelles d’inégalité des genres ; Les violences à l’école ou sur le chemin de l’école ; Les mariages précoces et forcés ; Les grossesses précoces (…) C’est au regard e tout ce qui précède que le Groupe Bolloré a décidé d’accompagner l’Ecole Nationale des Arts et Métiers, à travers un projet qui s’article autour de quatre volets qui sont : Don d’équipements de protection individuelle composé de tenue, gans, lunettes, chaussures de sécurité aux étudiantes ; Stage au sein de notre entreprise pour des étudiantes des filières électricité, mécanique auto, mécanique maintenance et froid ; Octroi de bourses d’excellence aux étudiantes méritantes issues de familles modestes ; Prise en charge des répétitions ou des cours de rattrapage de niveau pour les étudiantes », a fait savoir Jean-Christophe Tranchepain, avant de mentionner que les résultats obtenus au cours de cette première année seront déterminants pour la continuité du projet.

Au nom de ses collègues étudiantes, Kouloubo Koivogui a remercié le Groupe Bolloré pour le geste. Selon elle, ce don d’équipements est un véritable ouf de soulagement pour toutes les étudiantes de l’ENAM. « En nous remettant ces équipements d’une grande importance, vous avez contribué à notre formation et à notre perfectionnement. C’est pourquoi, nous vous adressons nos vifs remerciements. Les premières bénéficiaires que nous sommes, nous vous encourageons à continuer ces genres d’initiative à l’endroit des étudiantes inscrites dans les écoles professionnelles de Conakry et celles de l’intérieur du pays. »

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30