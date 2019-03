Décès à Paris de Dr Alpha Diallo, ancien ministre de la fonction publique sous Dadis

L’ancien ministre de la Fonction publique Dr Alpha Diallo affectueusement appelé Léa est décédé mercredi dernier à Paris, en France.

Ancien Ambassadeur de la Guinée en Malaisie, ancien Secrétaire général du Ministère de l’Economie et des Finances, ancien Directeur des Changes à la Banque Centrale et ancien Fonctionnaire Internationale à l’IMAO à Accra, Alpha Diallo a été, après Abdourahamane Sano, le ministre à démissionner du Gouvernement Kabiné Komara après le massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry sous la junte dirigée par l’ex-capitaine Moussa Dadis Camara.

La dépouille mortelle, selon de ses proches qui a fait l’annonce sur Facebook, arrivera à Conakry le jeudi 14 mars prochain à 21h50 par le vol régulier d’Air France en provenance de Paris. L’enterrement est prévu le lendemain vendredi 15 Mars au cimetière de Cameroun, après la prière de 14h à la mosquée Fayçal.

