Faya après son malaise : ‘’si quelqu'un ne peut pas ressentir la douleur que ressentent ses prochains...’’

Après avoir fait un malaise ce vendredi 8 mars sur les ruines de Kaporo-rails où l’État guinéen procède à un déguerpissement, le Dr Faya Millimouno, leader du Bloc libéral (BL) a donné de ses nouvelles.

Dans une brève entrevue, le président du Bloc Libéral (BL) a confié à Mediaguinee, qu’il est rentré à la maison.

« Tout va bien, on a été à l’hôpital et j’ai reçu des soins. On est avant tout des êtres humains, on est capable de ressentir la douleur de nos compatriotes. Si quelqu’un ne peut pas ressentir la douleur que ressentent ses prochains, c’est qu’il a un cœur inhumain. Mais après ce malaise, tout va bien je suis rentré chez moi », a dit M. Millimouno.

Faya Millimouno a fait le malaise alors que les femmes de son parti faisaient des dons en denrées aux déguerpis de Kaporo-rails qui peinent encore à se trouver des logis.

Thierno Sadou Diallo