Fête internationale des femmes au palais du peuple : la Première dame, la grande absente !

La Guinée, à l’instar des autres pays du monde, a célébré vendredi, 8 mars au palais du peuple l’an 42 de la fête internationale des droits des femmes. Mais une absence de taille a retenu l’attention du public : Hadja Djénè Kaba Condé, épouse du chef de l’Etat. Elle n’a pas été aperçue à la loge officielle. Après la réception du président Alpha Condé, entré en triomphe à l’esplanade du palais, deux chaises [Louis XIV] qui seraient pour le couple présidentiel étaient visibles sur l’estrade. Une sera finalement déplacée pour être transportée par un agent de la garde présidentielle. Où? Allez demander. Sur la toile, cette absence devient virale.

De recoupement en recoupement, on apprend que la Première dame a consacré sa journée à la visite aux enfants et femmes malades dans les CHU d’Ignace Deen et de Donka.

Depuis l’arrivée du président Alpha Condé au pouvoir en décembre 2010, son épouse Djénè Kaba, femme discrète et pondérée, n’avait jusqu’ici jamais manqué une fête des femmes au palais du peuple.

Elisa CAMARA