Mariama Tata de l’UFDG à propos de l’appel des femmes à une nouvelle Constitution : ‘’c’est une imbécillité’’ 

À l’occasion de la fête internationale des femmes ce vendredi 08 Mars, de nombreuses femmes ont réclamé vendredi au Palais du peuple de Conakry une « nouvelle Constitution » et ‘’Oui au référendum. Pour matérialiser leur appel, elles ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : ‘’oui à une nouvelle Constitution » » oui au référendum ». Une sortie qui a fait sauter au plafond la députée nationale issue de l’Union des forces démocratique de Guinée (UFDG, principal parti de l’opposition) Mariama Tata Bah, jointe par Mediaguinee, qui a parlé d’imbécillité et de naïveté de la part de ces femmes.

»C’est Alpha Condé qui a fait ce montage, ce sont les femmes du Rpg qui travaillent comme ça. Mais c’est une imbécillité de la part de ces femmes-là, c’est une imbécillité pure et dure. Sinon on ne peut pas soutenir des idioties comme ça. Au niveau de l’opposition, il y aura des dispositions qui seront prises, puisque nous on ne pouvait pas s’y attendre. On a écouté Koundouno [du Balai citoyen], mais on ne pouvait pas croire qu’Alpha pouvait convaincre des femmes avec toute cette misère qui aujourd’hui prend le dessus au niveau du peuple de Guinée, que des femmes soient aussi naïves pour soutenir des idées de ce genre. C’est malheureux pour le pays. Je sais qu’Alpha va se prononcer sur son troisième mandat mais ça ne marchera pas. Je ne sais pas quelle fête ces femmes sont entrain de fêter ? Regardez ce qui se passe à Kaporo, si elles étaient conscientes, c’est ce qui les aurait préoccupées. Moi je ne suis même pas en fête, je suis en guerre contre Alpha », lâche avec force l’honorable Mariama Tata Bah.

