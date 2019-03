Ministère de la ville : 8 régions et deux directions préfectorales dotées d'équipements...

Les cadres du Ministère de la ville et de l’Aménagement du territoire ont procédé jeudi, 7 mars, à la remise à Coléah d’un important lot de matériels bureautiques et informatiques aux représentants des services déconcentrés à l’intérieur du pays.

Selon la cheffe de cabinet dudit ministère, Madame Mariam Bangoura qui a présidé la cérémonie, « l’objectif est de faire comprendre aux services déconcentrés qu’on ne les n’oublie pas parce que, pour qu’ils soient opérationnels, ils doivent être outillés de matériels bureautiques et informatiques. Je sais que les techniciens qui ont la chance d’avoir ces matériels vont les utiliser à bon escient j’en suis convaincue. C’est un don du groupe Guicopress », dit-elle.

Prenant la parole au nom de ses pairs, Zao Guilavogui, l’un des bénéficiaires du don s’est réjoui de ce geste et a annoncé les difficultés liées au déplacement de terrain et le faible niveau de formation des cadres des services déconcentrés.

»C’est un sentiment de satisfaction parce que notre département ne ménage aucun effort pour pouvoir satisfaire ces services déconcentrés. On voudrait remercier le département de la ville, le ministre et tous ses collaborateurs pour ce don. Également, le chef de l’État qui a bien voulu initier cette politique d’appui institutionnel aux services déconcentrés de notre pays. Ces dons seront utilisés à bon escient. Il faut que le département nous aide à avoir des véhicules pour être opérationnels, cela ne veut pas dire que nous sommes pas opérationnels mais, si nous avons ça, c’est un plus. Également, la formation des cadres parce qu’à l’intérieur du pays, les cadres ne sont pas formés », a-t-il enfin lancé.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57