Cellou Dalein sur l’affaire Kaporo-rails : ‘’le minimum pour l’Etat c’est de recaser même si c’est à 100 km de la ville’’

Le chef de l’opposition guinéenne n’approuve pas du tout la manière dont l’État est en train de déguerpir le centre directionnel de Koloma.

Cellou Dalein Diallo qui présidait ce samedi l’assemblée générale de son parti a de nouveau fustigé cette opération lancée par le gouvernement guinéen. Pour lui, l’État aurait dû recaser les occupants avant de les déguerpir.

« On aurait dû négocier et trouver quelque chose, les recaser dans les domaines même éloignés de Conakry. Trouver un montant symbolique ou forfaitaire pour dire :’’écoutez, pour cause d’utilité publique vous devez déguerpir de là. Passer par le dialogue et la concertation mais même avec une armée d’occupation, on ne peut pas se comporter comme ça avec des êtres humains. C’est Alpha Condé qui peut faire ça. Mettre les enfants dehors sans abris, sans nourriture, sans école, alors que le premier recours du citoyen en cas de difficulté c’est l’Etat. Mais c’est l’Etat qui est à l’origine de l’insécurité, de la destruction des maisons. (…) Ici c’est l’Etat qui crée cette situation. Monsieur Alpha Condé, je vous ai toujours dit, n’est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Un président de la République doit veiller à la sécurité de ces citoyens », a-t-il dit avant d’accuser les autorités de vouloir humilier les habitants de cette zone en lançant cette opération.

« Il a fait assassiner 103 de nos enfants qui n’ont pas eu droit à la justice maintenant il vient les chasser de leurs logements. Beaucoup d’entre eux habitaient là-bas avant le décret déclarant la zone comme réservée. Ils étaient là avant et l’Etat n’a rien fait pour empêcher à ce que les gens s’installent, le minimum pour l’Etat c’est de chercher à les recaser même à 100 km de la ville et leur donner un montant. Nous devons continuer notre combat pour débarrasser la Guinée de ses hommes sans foi ni loi, qui n’ont pas pitié. Ce n’est pas acceptable », a accusé le leader de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

Thierno Sadou Diallo