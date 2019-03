Fête du 8 mars réussie à Kindia : ‘’plus de 17 500 pagnes ont été achetés par le gouvernement’’

A Kindia, plusieurs femmes ont rallié la place des martyrs pour célébrer la fête internationale des droits des femmes dont le terme porte sur « l’autonomisation des femmes, tel bilan de 2010 à nos jours ». Cette fête a connu une forte mobilisation des femmes de la cité des agrumes.

C’est en présence de toutes les autorités de Kindia et plusieurs composantes de la vie sociale que s’est tenue cette journée consacrée aux femmes. Dans son discours de bienvenue, après avoir rappelé quelques manifestations des femmes dans le monde, l’inspectrice régionale de l’action sociale et de la promotion féminine Madame Bah Aicha Bah a présenté les acquis des femmes dans ladite région. « La gratuité de la césarienne, la formation et équipements de 300 jeunes filles, 150 au CAF de Dubréka et de Kindia dans les filières suivantes : teinture, saponification, transformation agro-alimentaire, couture et coiffure avec l’appui de certains partenaires de développement. Formation et équipements de 640 femmes issues de 64 groupements en gestion d’entreprenariat des différentes préfectures de la région de Kindia en agriculture, maraîchage, teinture et en saponification. La mise en place des Muffa dans les préfectures de Kindia. La mise en place et équipements de centres de violence basée sur le genre pour le lutte contre toutes les violences contre les femmes au niveau des gendarmeries et polices des cinq préfectures de la région. De 2010 à nos jours, plus de 45 000 femmes sont sensibilisées et connaissent l’importance de la planification familiale. Malgré tous ces efforts consentis par le gouvernement, certaines insuffisances néfastes persistent dans nos communautés notamment les pratiques néfastes à la vie de l’enfant. (…) », souligne-t-elle.

Présent à la cérémonie, le député uninominal, Elhadj Demba Fadiga s’est réjoui de la mobilisation en ces termes : « d’abord, je donnerais un point de vue sur la mobilisation monstre qui a caractérisé cette fête des femmes à Kindia. Depuis plusieurs années, je suis choisi par les femmes de Kindia comme président d’honneur mais cette fois-ci, l’engouement est total. J’ai compris que les femmes ont dû bénéficier de certains acquis leur permettant de sortir des sentiers battus. Aujourd’hui, les femmes bénéficient non seulement des MUFFA mais également du côté de Kindia de la promotion de la teinture, plus de 17 500 pagnes ont été achetés par le gouvernement pour honorer les femmes au cours de toutes ces fêtes dans toutes les villes de la Guinée. Ensuite il y a des appuis qui sont consacrés aux femmes qui ont des entreprises dans la modernisation du fonio par exemple. Donc, le président de la république est train de donner beaucoup d’importance à nos femmes et nous les hommes on se réjouit de ça car la femme est le baromètre de la société ».

A noter que cette fête des femmes s’est déroulée dans la cité des agrumes sous le parrainage du ministre de l’énergie et de l’hydraulique Cheikh Taliby Sylla qui n’a pas pris la parole à cette cérémonie.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 08 09 10