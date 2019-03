Fodé Bangoura : ‘’ceux-là qui ont politisé l’affaire Kaporo-rails hier, ça les rattrape aujourd’hui’’

Le président du Parti de l’Unité et du progrès (PUP) Elhadj Fodé Bangoura a déploré samedi lors de l’assemblée générale de l’ancien parti au pouvoir à Camayenne la politisation à outrance de l’affaire Kaporo-rails, une zone réservée de l’Etat. Pour lui, tous les pays du monde ont leurs réserves foncières. Mais, rappelle-il, ‘’on n’a pas commencé à politiser l’affaire Kaporo-rails aujourd’hui, ceux-là qui l’ont politisée hier, ça les rattrape aujourd’hui ».

« Tous les pays du monde ont leurs réserves foncières. Ce n’est pas propre qu’à la Guinée. Je demande aux politiciens de sortir le cas Kaporo-rails des faits politiques parce-que ça n’a rien de politique. On n’a pas commencé à politiser l’affaire Kaporo-rails aujourd’hui, ceux-là qui l’ont politisée hier, ça les rattrape aujourd’hui. La réserve foncière, il y a un décret signé depuis 1988. Ce décret existe. Vous allez au secrétariat général du gouvernement, vous demandez vous aurez le journal officiel ou bien vous venez aux archives, vous verrez. Ce décret existe, qui classe les resserves foncières déterminées et non déterminées parce qu’il y a des zones qui ne sont pas encore affectées et d’autres sont affectées », explique-t-il face aux journalistes au siège de son parti. Mais, poursuit-il, « il est dit dans une des dispositions de ce décret que tous ceux qui n’avaient pas investi avant le 20 avril de ne pas le faire et de ni vendre ni acheter, de ne pas investir. Ça a été dégagé, certaines zones ont été récupérées. C’est une réserve foncière de l’Etat ».

Plus loin, l’ancien coordinateur de l’action gouvernementale a relevé le côté social de la chose. « Socialement, il y a un problème social qui est créé. Puisque des Guinéens passent la nuit à la belle étoile, leurs effets dehors, leur investissement est détruit, ça c’est le cas social ». Non sans pointer la responsabilité de l’Etat de gérer tous les cas. « Et un gouvernement, ce sont les deux faces d’une même médaille, c’est pour régler le tout à la fois. Parce qu’il s’agit des citoyens. Moi, ça me fait mal en passant de voir les effets dehors. Socialement ça me fait mal. Mais il faut dissocier. C’est au gouvernement de régler tous les cas », confie-t-il.

Mohamed Cissé