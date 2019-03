Siège du RPG : Dr Alexis Ouendéno annonce la fusion de son parti avec le parti au pouvoir

L’assemblée générale hebdomadaire du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) de ce samedi 9 mars 2019, a connu la fusion du Parti pour la Renaissance Guinéenne (PRG) dans le RPG Arc-en-ciel. C’est son premier responsable, Dr Alexis Ouendéno qui l’a officiellement annoncé aux militants et responsables fortement mobilisés.

Selon lui, la fusion de sa formation politique dans le parti présidentiel se justifie pour la simple raison que la Guinée a pris de l’élan sous le magistère du président Alpha Condé. « Aujourd’hui, il y a une véritable évolution de la Guinée. Je ne peux pas me permettre de citer tous les points d’évolution, mais ils sont énormes. Seulement il se passe une chose, quand quelqu’un veut voir le mal dans une situation, dans une personne ou dans un Etat, cette personne ne fera que du mal. Je voudrais vous dire qu’il y a deux types d’hommes à savoir ceux qui peuvent voir tout en bien et ceux qui ne voient que tout en mal. Et ça, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu’ils veulent. Mon parti que je représentante ici, a voulu s’associer au RPG Arc-en-ciel pour justement penser le contraire, que si on veut voir bien, on voit du bien. Vous connaissez bien ce pays par rapport à moi. Moi, j’observe les choses de l’extérieur, mais je peux vous dire aujourd’hui avec preuve à l’appui qu’il y a des changements énormes. Ce qui nous trompe, c’est que nous voulons qu’en peu de temps, notre pays atteigne la stature des pays qui ont évolué depuis des siècles ou des millénaires. Cela est impossible car, tout se fait par degré et par graduation, il faut le temps au temps. Donc, laissons à la Guinée le temps d’évoluer, mais en y restant pas les bras croisés. Chaque pays a une histoire et c’est dans ce contexte de compréhension de l’histoire que le Parti pour la Renaissance Guinéenne s’associe au RPG Arc-en-ciel pour continuer à évoluer ensemble… »

Poursuivant, il dira que son parti veut qu’il y ait la paix et stabilité en Guinée. « Le PRG uni au RPG Arc-en-ciel souhaite à la Guinée paix. Parce que sans la paix, rien n’est vivable et aucun progrès ne va se faire », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita, depuis le siège du RPG