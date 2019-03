Elections locales 2018 : ‘’le RPG a obtenu 187 communes, soit 54%’’ (Lansana Komara)

Une grande partie de l’assemblée générale hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel de ce samedi a été consacrée à la présentation des statistiques relatives aux élections locales du 4 février 2018. Par la voix de son secrétaire administratif et ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lanasana Komara, le parti présidentiel a fait cet exercice pour montrer à ses militants et sympathisants ce qui s’est passé lors de ces consultations à la base.

« Au nom de la direction du Rassemblement du Peuple de Guinée Arc-en-ciel, je me fais le devoir de vous communiquer les résultats des élections locales passées. Parce que comme vous le savez, il y a eu trop de problèmes autour de ces élections et parfois, il arrive qu’on vous désinforme. Au jour d’aujourd’hui, ces élections sont terminées. Mais vous avez droit qu’à même de savoir les résultats obtenus par votre parti, grâce à vos efforts », dit-il, avant de préciser : « Si nous prenons notre grand parti, le RPG Arc-en-ciel, sur les 342 communes urbaines comme rurales, le RPG Arc-en-ciel a obtenu 187 communes dont 18 urbaines et 169 rurales, soit 54%. L’UFDG a obtenu 115 communes : communes urbaines : 14 ; Communes rurales : 101. L’UFR a obtenu 19 : Communes urbaines 1 seule commune ; Communes rurales 18. Le PEDEN a obtenu une commune rurale. L’UDG a obtenu une commune urbaine. L’UPR a obtenu 2 rurales. Le PUP a obtenu une commune rurale. L’UPG a obtenu une commune rurale. Le RDIG a obtenu une commune rurale. L’UGDD a obtenu une commune rurale. 4 communes urbaines pour les indépendants et 9 communes rurales. Donc, si vous avez suivi, notre grand parti le RPG Arc-en-ciel a raflé plus de 54% des communes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le RPG Arc-en-ciel a gagné. Si c’était des élections directes, ce résultat est un coup K.O. D’ailleurs, c’était un autre coup K.O après celui de l’élection présidentielle de 2015 (…) Redoublons d’efforts pour les élections futures et mobilisons-nous. Quelle que soit l’élection en Guinée, nous irons dix fois avec cette opposition, nous allons les battre aussi dix fois. Parce que nous sommes mieux organisés et mieux implantés sur le territoire national… »

Youssouf Keita