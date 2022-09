Indice de développement humain : la Guinée perd 4 places, derrière Gambie, Guinée-Bissau, Liberia et Sierra Leone

Le monde a fait un grand bon en arrière. Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a publié ce jeudi 8 septembre son rapport sur l’évolution de l’indice de développement humain (IDH). D’après le rapport du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) rendu public ce jeudi 8 septembre 2022, plus de 90 % des pays dans le monde ont connu un recul du développement (espérance de vie, éducation, revenus…).

Selon l’ONU, « le monde est revenu cinq ans en arrière en matière de développement humain », avec une espérance de vie qui ne cesse de baisser.

« Cela veut dire que nous mourons plus tôt, que nous sommes moins éduqués et que nos revenus baissent, a énuméré le patron du Pnud Achim Steiner lors d’un entretien accordé à l’AFP. Avec ces trois paramètres, vous pouvez avoir une idée de pourquoi les gens commencent à être désespérés, frustrés, inquiets pour l’avenir. »

Pour lui, rapporte Ouest-france, le déclin de cet indicateur est « un recul majeur pour le développement de l’humanité ».

Le journal indique que les pires scores sont attribués au Soudan du Sud, au Tchad et au Niger. Les meilleurs à la Suisse, à la Norvège et à l’Islande. L’ile Maurice est classée 63è dans le monde et est en tête en Afrique.

La Guinée aussi a réculé, perd 4 places et se classe au 182è rang derrière la Gambie, la Guinée-Bissau, le Liberia et la Sierra Leone. Cliquez ici pour télécharger l’intégralité du rapport

Mayi Cissé (avec Ouest-france)