Industrie en Guinée : Tibou fixe de nouvelles réglementations pour un nouvel élan  

Le Ministère de l’industrie, des petites et moyennes entreprises veut donner un nouvel élan au monde de l’industrie guinéen, un secteur en pleine expansion.

Après avoir signé le 27 juin dernier, un arrêté portant réglementation des activités des entreprises industrielles, le ministre d’Etat Tibou Kamara a animé une conférence de presse ce vendredi à Conakry pour expliciter le contenu de cet acte.

« Cette directive a pour objet de réglementer les contrôles et les suivis des activités des entreprises industrielles en vue d’une meilleure coordination entre les différents services compétents(…) Il faut qu’il y ait une synergie d’action entre différentes structures qui auront en charge d’appliquer cette directive pour les deux objectifs essentiels, le contrôle et le suivi des activités industrielles dans notre pays. Cela est d’autant plus nécessaire, que nous le considérons comme une démarche sociale pour les plaintes nombreuses de nos compatriotes par rapport à l’environnement des industries dans notre pays mais également, il faut le souligner avec force, le traitement des travailleurs qui évoluent dans le secteur industriel », dit le ministre.

« Avec cette nouvelle réglementation, plusieurs services de contrôle des entreprises industrielles ont été créées sous la coordination et la responsabilité de la direction nationale de l’industrie. Ces services sont l’Institut guinéen de Normalisation et de Métrologie, la Direction Nationale de l’Environnement (au besoin), la Direction Nationale des PME, la Direction Nationale de la Promotion du Secteur Privé, la Direction Générale de la Propriété Intellectuelle, l’inspection Générale du Ministère de l’Industrie, la direction Nationale des Domaines et Cadastres (au besoin) », ajoute-t-il. Non sans préciser que « ces services effectueront des opérations de contrôle, quel qu’en soit le type, engagent conjointement la responsabilité de tous les organismes impliqués ».

« Les contrôles s’effectueront de deux façons. Le contrôle avant construction, donnant lieu à la délivrance d’une autorisation d’implantation, le contrôle avant le démarrage des activités de production donnant lieu à la délivrance d’une autorisation de mise en exploitation et le contrôle périodique en phase d’exploitation, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de conformité tenant lieu d’autorisation de poursuite des activités », conclut.

Thierno Sadou Diallo

