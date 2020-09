Industrie : le nouveau Directeur général de l’huilerie de Dabola installé dans ses fonctions

Réputée terre arachidière par excellence, la préfecture de Dabola matérialise cette appellation par la quantité et la qualité de ses productions d’arachides. C’est dans cette optique qu’une usine de production d’huile d’arachide a été implantée en 1968 et inaugurée en 1970 à Dabola centre.

Aujourd’hui, cette unité industrielle a un nouveau Directeur général. Il s’agit de Mohamed Keita. Il a été investi le weekend dernier, dans ses fonctions en présence d’une mission du Ministère de l’Industrie, des autorités préfectorales et communales, des producteurs d’arachide et le personnel de ladite usine.

Au nom du Ministère de l’Industrie, de Petites et Moyennes Entreprises, Mamady 1 Dioubaté, inspecteur général a expliqué le motif de l’implantation de cette usine à Dabola, avant de prodiguer d’utile conseil à la population de cette localité.

« Dans sa politique de développement, le gouvernement de la première république a doté les régions et certaines préfectures du pays des unités industrielles. C’est dans ce cadre que cette usine a été implantée ici parce qu’ici, l’activité principale de la population c’est le travail d’arachide. Aujourd’hui, le gouvernement a porté confiance à un guinéen. Alors, faites tout pour produire suffisamment l’arachide pour que l’usine ne s’arrête plus et qu’à tout moment, l’usine ait son besoin nécessaire en arachide. »

Le nouveau Directeur général de cette usine a mesuré l’immensité du travaille qui l’attend avant de tendre la main à ses collaborateurs en vue d’une bonne alimentation de l’usine en arachide.

« Je sais que c’est un travail gigantesque qui m’attends. La réussite de ce travail dépend de la conjugaison de nos efforts. C’est pourquoi je tends une main franche pour la réussite de cette mission que le gouvernement m’a confié et cela pour l’intérêt de tous les Guinéens », a t- il lancé.

Le passage de cette unité industrielle de la main privée à la main publique est un ouf de soulagement pour la population guinéenne en général et les consommateurs en particulier à cause de la qualité de ses productions.

Lanciné Keita

00224 628 464 659