Industrie : les produits Salam made in Guinée lancés par le groupe SONOCO

C’est devant des autorités du ministère du commerce et de l’industrie, des entrepreneurs, boulangers, invités spéciaux et hommes de médias qu’Agro Food industrie dirigé par l’homme d’affaires El Hadj Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe SONOCO a lancé les nouveaux produits Salam. De plusieurs catégories, avec une gamme de boissons authentiques fabriquées localement en Guinée, à base de produits naturels, Salam se trouve en Soda, jus, eaux minérales ou minérales aromatisées.

Dans son discours, Jean Ntambwe, directeur marketing et commercial du groupe SONOCO a indiqué que ces nouveaux produits répondent pleinement aux normes internationales.

“C’est une marque 100% guinéenne ayant une qualité internationale produite avec la technologie de dernière génération. Elle est donc capable de rivaliser avec les grandes marques que vous connaissez. Nous avons pour objectif, satisfaire tous les besoins des consommateurs guinéens. Ses catégories sont : les boissons gazeuses, les jus, les boissons énergisantes mais aussi l’eau. Dans chacun de ces lots, nous offrons différents formats. Des formats individuels comme des formats familials », dit-il.

Pour parvenir à une distribution rapide dans toutes les zones du pays, avec des frais abordables, le responsable commercial a étalé la politique des initiateurs du projet Salam.

« Nous allons donc lancer une campagne à 360⁰ pour pouvoir asseoir une notoriété de la marque et permettre ainsi à tous nos partenaires de réaliser d’énormes profits. Et pour cela, nous avons engagé des hommes et des femmes talentueux qui doivent rendre la marque sur ce marché connu et disponible. Vous travaillez sans relâche pour accélérer à la pénétration, l’accessibilité et la disponibilité du produit sur le marché ; s’assurer que ce produit est rendu disponible à un prix abordable ; s’assurer qu’il est toujours accepté par tous nos consommateurs grâce à une qualité sans reproche ; et bien évidemment s’assurer que ce produit est disponible sur tout le territoire », a poursuivi Jean Ntambwe.

Représentant le Ministère du commerce, Ousmane Bah a transmis le message de félicitations et d’encouragement du ministre Boubacar Barry.

« C’est pour vous dire que le Ministère du commerce, conformément à sa mission, est prêt à accompagner des initiatives de ce genre qui sont développées au sein du groupe SONOCO. Je voudrais féliciter le président directeur général pour sa réalisation, pour le partenariat réussi avec le gouvernement. Je pense que beaucoup devraient s’inspirer de vous », a-t-il souligné.

Prenant la parole, le PDG du groupe SONOCO, El Hadj Mamadou Saliou Diallo a remercié les consommateurs guinéens pour la confiance placée en son équipe. L’homme d’affaires dit d’ailleurs que « si vous me voyez parler ici, je ne sais pas lire ni écrire…On est arrivés à faire un projet comme ce qu’on est en train de voir ici aujourd’hui, c’est parce que j’ai été entouré par une ressource humaine qualifiée qu’on a prise dans le monde entier. Il y a des personnes qui travaillaient dans des multinationales numéro 1 à travers le monde.

Ce lancement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification du groupe qui élargit ainsi son portefeuille de marque en y intégrant le secteur des boissons », a-t-il martelé.

Cette cérémonie de lancement, marquée par la prestation des humoristes, a été clôturée par une visite guidée dans l’usine de production des boissons SALAM.

Mohamed Cissé