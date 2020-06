Industrie : un chef de division des RH nomme un directeur préfectoral, le ministre Tibou promet des sanctions (copie)

Au Ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME), un chef de la division des Ressources humaines (RH) a osé signer une note de service pour nommer un directeur préfectoral par intérim de l’Industrie et des PME à Siguiri. Informé, le ministre de l’Industrie Tibou Kamara -respectueux de l’orthodoxie administrative- a aussitôt parlé d’acte illégal, nul et de nul effet et promis que ‘’l’auteur de cet acte et tous les cadres qui sont associés à son élaboration, subiront les sanctions disciplinaires à la hauteur de leur forfaiture’’. Copie…

Mediaguinee