Inédit/Mamou: un serpent mord une femme, aussitôt tué, cette dernière  meurt

Nous ne finirons pas d’être surpris par certains faits dans la vie. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme a rendu l’âme après qu’elle rencontre un serpent dans sa douche.

Selon les explications apportées par les temoins, lorque la dame est allée se laver, elle aurait vu un serpent. Surprise, elle lança des cris pour la secourir. Mais malheureusement le serpent l’avait déjà mordue. Emmenée à l’hopital par précipitation, elle rend l’âme au moment où le serpent a été tué.

Les faits se sont produits dans le quartier Hamdallaye, dans la commune urbaine de Mamou. Selon les informations, c’est un serpent qui a l’habitude de se transformer en humain. Aussitôt tué, la femme a rendu l’âme.

« C’est avant-hier à 02h, le serpent est rentré dans la douche trouvant ma mère et l’a mordue au pied. Elle a attaché la partie de la blessure mais moi aussi lorsque je suis venu j’ai attaché en haut. Je l’ai prise, on est partis à l’hopital (02h) mais on a trouvé personne. C’est seuls un jeune et une dame quz j’ai trouvé là-bas. Ils ont fait ce qu’ils pouvaient. Je suis resté jusqu’à 06h.Ils ont donné une injection à la maman et une perfusion. J’ai laissé ma mère là-bas je suis revenu à la maison tout en leur disant que je viens pour faire sortir le serpent de la maison. Elle m’a dit Alseny il ne faut pas t’approcher comme le serpent est gros. Je suis venu à la maison. Arrivé je n’ai pas vu le serpent.Lorsque j’ai enlevé les bidons, j’ai vu le serpent. Il s’est arrêté comme un homme. J’ai pris de l’essence j’ai versé sur lui. Il s’est arrêté. J’ai pris les bois avec mon ami on l’a frappé. Maintenant je suis sorti pour aller à l’hopital, on m’a dit que ma mère a rendu l’âme. »,explique Alseny, fils de la défunte résidant au quartier Hamdallaye.

Jacques Kamano, correspondant à Mamou