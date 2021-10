Inefficacité du Syli : Naby Keita cristallise les regards à la veille du match face au Soudan?

Après le nul (1-1) de l’équipe nationale de Guinée face à la Guinée Bissau pour son premier match des éliminatoires à la prochaine coupe du monde, Naby Kéita le capitaine du Syli est au centre des critiques. Le milieu de Liverpool, malgré une passe décisive pour l’ouverture du score de François Kamano, est pointé du doigt pour ses performances sur le terrain, notamment sa nonchalance dans l’animation du jeu de l’équipe.

C’est un long moment de critiques autour des performances de l’ancien joueur de Santoba de Conakry. Après une CAN quasiment ratée en Égypte pour des raisons de blessures, les supporters du Syli continuent de nourrir le rêve d’un nouvel épisode de rachat de la part du prodige de Coleah.

Alors que la sélection de Guinée entame ce mercredi les matchs de qualifications à la coupe du monde au Quatar, beaucoup sont les fans qui remettent en cause l’engagement et la détermination des joueurs cadres du Syli pour réussir la noble mission qui offrirait une qualification historique au pays. Très adulé pour ses qualités de technicien, sa capacité à porter son équipe et surtout pour ses bonnes performances en clubs (son brillant passage au RB Leipzig et actuellement à Liverpool), le milieu tarde pourtant à confirmer les nombreux espoirs placés en lui au sein de l’équipe nationale. A l’image du reste de l’équipe, Naby doit puiser du fond de son génie et de son talent pour renverser la tendance demain mercredi face aux crocodiles du Nil.

Une attitude décevante à oublier

Si ses qualités de footballeur de haut niveau ne font l’ombre d’aucun doute pour avoir remporté la C1 et la Premier League anglaise avec Liverpool, son statut, ses prises de parole et sa quête de responsabilités sont pour l’heure loin de rassurer l’opinion. Décrocher une qualification pour compétition aussi majeure qu’est la coupe du monde passera d’abord par un sursaut morale de chacun des joueurs, à commencer par le capitaine qu’il est. Montrer à tout moment, l’attitude digne d’un guerrier prêt à relever le défi pour la fierté de sa nation. Les supporters du Syli ont soif de victoires, celles avec le cœur, le courage et surtout dans une solidarité d’équipe face à n’importe quel adversaire du continent.

Impacté par les récurrentes blessures au cours de la saison écoulée, Deco semble tout de même retrouvé ses marques en club depuis la reprise et devra tout mettre à profit pour porter l’équipe nationale de Guinée face au Soudan au stade de Marrakech. Un autre moment très important de sa carrière où son pays est frappé d’une interdiction de recevoir les adversaires à domicile (Conakry) pour cause des récents événements politiques survenus au sommet de l’Etat.

En tout état de cause, la bonne saison de Naby Keita passe également par son apport aux performances de l’équipe nationale de Guinée en quête d’une première qualification à la coupe du monde de football. Wait and see !

Bernard Leno