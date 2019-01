Infantino à Conakry: ‘’s’il y a de l’argent qui a disparu à la Feguifoot, c’est normal que la justice fasse son travail’’

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA) Gianni Infantino a déclaré hier à Conakry lors du point-presse au siège de la Fédération guinéenne de football que ‘’s’il y a de l’argent qui a disparu à la Féguifoot, c’est normal que la justice fasse son travail’’. Ajoutant que son institution n’est pas là pour protéger des personnes qui font des crimes financiers.

« (…) On arrive au terme de cette journée. Je suis heureux, avec toute ma délégation. On est content pour ce qu’on a vu sur le terrain aujourd’hui, du travail excellent qui est fait par Antonio Souaré et toute son équipe. Le président de la république Alpha Condé est un footeux plus que nous, un vrai passionné.

On voit que tous les ingrédients sont là pour pouvoir reconstruire le football guinéen, comme c’était le cas dans l’histoire il y a 40 ans. Mais ce n’est pas assez, il faut encore travailler. On va investir au niveau amateur, au niveau des filles. Les terrains de football, dans chaque quartier. Et c’est dans ça qu’on va travailler dans le futur.

On espère voir l’avenir du football guinéen. Sur les audits. S’il y a de l’argent qui a disparu à la Féguifoot, c’est normal que la justice fasse son travail. La FIFA n’est pas là pour protéger des personnes qui font des crimes financiers. La FIFA a multiplié par 4 l’argent qu’elle alloue aux fédérations », tranche Infantino qui quitte ce lundi matin Conakry avec le président de la CAF Ahmad après 24 heures de visites et de concertations.

Cette sortie du numéro un du football mondial arrive alors que d’anciens hauts dirigeants du footabll guinéen dont Salif Super V Camara, ex-président de la Féguifoot, sont en ce moment devant le tribunal pour « détournement de plusieurs milliards de francs guinéens ».

Thierno Sadou Diallo