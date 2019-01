Infantino et Ahmad à Conakry, ce dimanche

Conakry, la capitale guinéenne, enregistre ce dimanche 6 janvier la visite du patron du football mondial et de celui africain. Le Malgache Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football (CAF) arrive ce dimanche matin en provenance de Dakar et l’Italo-suisse Giovanni Vincenzo Infantino, président de la Fédération internationale de football Association (FIFA) arrive vers 13heures des Emirats Arabes unis.

Les deux personnalités du cuir rond seront accueillies par le président de la fédération guinéenne de football (FGF) Mamadou Antonio Souaré et d’importantes personnalités guinéennes. Elle sont déjà précédées à Conakry par la secrétaire générale de la FIFA la Sénégalaise Fatma Samoura.

Dans leur agenda, selon une source proche de la fédération guinéenne de football Ahmad et Infantino seront reçus par le président Alpha Condé. Sûrement la question de la CAN 2023 qui avait été attribuée à la Guinée -puis retirée- et des des sujets d’intérêts communs pour la Guinée et l’instance faîtière du football mondial seront évoqués.

Infantino et Ahmad visiteront le siège du football guinéen à Téminétaye et aussi le centre sportif construit par Mamadou Antonio Souaré à Yorokoguia, dans Dubréka.

Ahmad et Infantino quitteront Conakry ce luni nuit pour Dakar par vol privé où il y aura la remise des Caf awards le 8 janvier et le lendemain la désignation du pays hôte de la CAN 2019. Ce sera sans doute l’Afrique du Sud ou l’Egypte.

Thierno Sadou Diallo