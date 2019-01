Infantino et Ahmad au point-presse : ‘’le président Alpha Condé a accepté que la Guinée abrite la Can 2025’’’

Les présidents de la FIFA Gianni Infantino et de la Caf Ahmad ont achevé hier leur visite après une audience avec le président Alpha Condé. Lors du point-presse la nuit dernière au siège de la fédération guinéenne de football à Téminétaye, Ahmad et Infantino ont tressé des couronnes à la Guinée, à son football et à ses dirigeants. Extraits…

« Nous avons toujours clamer haut et fort que le football africain ne peut se développer sans une collaboration étroite avec nos chefs d’Etats. Et deux des chefs d’Etat aujourd’hui, ont déclaré qu’ils acceptent ce glissement de calendrier. Le président Paul Biya lors de son discours à la nation, il a déjà manifesté par écrit à la CAF. Mais, il a déclaré publiquement lors de son discours à la nation qu’il accepte d’héberger la CAN 2021 au Cameroun. Et aujourd’hui, je suis très ravi d’entendre que le président Alpha Condé ait accepté d’abriter la CAN 2025. Le reste on va discuter avec le président de la Côte d’Ivoire », déclare Ahmad.

Thierno Sadou Diallo