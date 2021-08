[Info Mediaguinee] Alpha Condé part en vacances : Italie, Turquie !!!

L’acceptation du principe du congé gouvernemental par le président Alpha Condé a été annoncée par le porte-parole du gouvernement Tibou Kamara lors du compte rendu du conseil des ministres du 29 août 2021. Le président Condé ne s’en prive pas cette année 2021.

Selon une source proche de la Présidence, “le sphinx de Sékhoutouréya”, comme l’appellent affectueusement ses inconditionnels, doit rallier, sauf dernière décision, l’Italie et la Turquie, deux pays européens, dans les jours à venir.

Alpha Condé snobe ainsi la très célèbre Place d’Italie à Paris, son domicile historique, témoin de sa grande et longue conquête du pouvoir.

Deux semaines de repos qui permettront à M. Condé de se reposer après deux années de pénible labeur, en pleine pandémie de Covid-19.

Deux années également au cours desquelles Alpha Condé, dans un combat rude et sans pitié face à une opposition déterminée à le sortir du palais, réussira à garder le pouvoir entre ses mains.

Du très controversé référendum de mars 2020, législatives qui ont été largement remportées par le RPG Arc-en-ciel et présidentielle à l’allure de troisième mandat, Alpha Condé a envoyé ses adversaires au tapis.

Aujourd’hui, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) -dirigé par Abdourahmane Sano- est l’ombre de lui-même, reduit à l’envoi de communiqués aux médias et autres alertes sur les réseaux sociaux. L’opposition politique est presqu’inexistante, minée par des crises et autres querelles byzantines.

Le principal opposant Cellou Dalein Diallo -en chômage technique, privé de ses bureaux et du siège de son parti- est lui interdit de quitter le territoire national. Tout comme son épouse Halimatou et nombreux de ses proches. Coincidence heureuse ou malheureuse c’est selon, l’apparition de la pandémie de Covid-19, ce virus satané, est d’ailleurs considérée par beaucoup comme le premier et redoutable allié fidèle d’Alpha Condé.

A 83 ans, Alpha Condé n’ira pas à la station balnéaire de Saly Portudal, au Sénégal. Comme en 2018. Il a donc préféré la gastronomie italienne et les belles eaux turques. Bonnes vancaces, Mister President !

Bangaly Steve Touré