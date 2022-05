[Info Mediaguinee] CRIEF: Oyé Guilavogui devant le juge d’instruction ce jeudi, Kassory et Diané, vendredi

Suite à l’appel le 19 mai dernier du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières, ( Crief), Aly Touré contre leur libération, les anciens ministres Premier minustre et ministres du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, Dr Mohamed Diane et Oyé Guilavogui sont de nouveau attendus devant le juge d’instruction.

Selon nos informations, confirmées par l’un des avocats des concernés en la personne de Me Salifou Béavogui-qui n’a pas accepté d’aller dans les détails- c’est l’ex-ministre de l’environnement, Oyé Guilavogui qui sera reçu, ce jeudi, 26 mai à 10 heures par le juge d’instruction. Et, qui sera suivi le vendredi, 27 mai, par l’ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana et l’ex-ministre de la défense, Dr Mohamed Diané.

A rappeler que ces trois anciens hauts dignitaires du régime Alpha Condé sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics. Et, depuis le 6 avril dernier, ils sont en détention à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

