[Info Mediaguinee] Kassory, Oyé et Diané attendus à la Crief, ce lundi 

Après plus de 4 mois derrière les barreaux, l’audience sur le renouvellement ou non des mandats de dépôt de l’ex-Premier ministre du régime déchu, Dr Ibrahima Kassory Fofana, des anciens ministres de la défense, Dr Mohamed Diané et de l’Environnement, Oyé Guilavogui s’ouvre, ce lundi 26 septembre devant la chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Salon nos informations, sauf changement de dernière minute, Kassory Fofana, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, seront présents à cette audience qui se déroulera à huis-clos devant la chambre d’instruction.

A noter que ces trois proches de l’ex-président Alpha Condé [renversé le 5 septembre 2021] séjournent à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril dernier.

Elisa Camara

