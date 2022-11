Info Mediaguinee] Le colosse de la T5 sera remplacé !

Les railleries dans les médias et sur les réseaux sociaux ont finalement eu raison de la statue de la T5, en haute banlieue de Conakry, inaugurée par le Premier ministre Dr Bernard Goumou.

Selon une source généralement bien informée, le colosse avec calvitie de la T5, tenant une gourde, flanqué de sa gibécière, les yeux hargards, bananes à l’épaule, la dague à la hanche et suivi d’une chèvre pourrait disparaître de ce rond-point de Conakry. Il pourrait, sauf dernière décision, être remplacé par une autre œuvre du célèbre sculpteur guinéen Sékou Oumar Sidimé, le concepteur.

« Je suis dans une famille de sculpteurs, en Guinée précisément de Kankan. Tu sais nous, nous sommes des artisans, on imite toutes les cultures guinéennes. La femme qui est avec la calebasse, en train de déverser l’eau, elle peut être une femme peule, soussou, malinké ou forestière. Avec son bébé, elle est en train de puiser de l’eau. La statue qui est derrière avec la banane, ça fait partie de la culture forestière. Ça c’est un planteur de banane. Une fois, quand j’étais en train de travailler en Forêt, j’ai vu les planteurs, comment ils marchaient avec leurs bananes. C’est à partir de là que je me suis inspiré. Et c’est comme ça nous on travaille », a expliqué M. Sidimé, interrogé par Mediaguinee. Et d’ajouter : « il faut dire aux gens qui critiquent que la Guinée est une famille. Moi, je suis malinké mais moi je n’ai pas une seule ethnie. Partout où j’ai travaillé je regarde la culture, je copie le modèle en ciment. Même la statue de Kissi Kaba Keita qui est à Kissidougou-là c’est moi qui suis allé travailler là-bas. Il y a une autre qui est à 12 kilomètres de N’zérékoré c’est moi qui l’ai faite, c’est le fondateur de ce village (…). A Kouroussa, Camara Laye, René Caillé… Et à Conakry ici, ce n’est pas moi qui ai posé toutes ces statues que vous voyez. Mais, c’est moi qui ai posé la statue du rond-point de la T6, le globe terrestre-là et tant d’autres. L’image de la T5-là, je n’ai pas choisi une personne mais j’ai fait ressortir toute la culture forestière. J’ai l’ai fait selon la culture. Les bananes viennent pratiquement de la Forêt, le Forestier aime la chèvre. J’ai fait cette statue je ne savais même pas où on allait la mettre. Je suis à Yimbaya, je fais beaucoup d’œuvres d’art. Donc dites aux gens de ne pas critiquer cette image. Parce que depuis que j’ai fait cette statue, tous les gens de la Forêt qui viennent ici ils sont contents. Quand ils voient, ça ressemble à leurs frères ».

La statue que certains caricaturent de « moche » ou « sans esthétique » et d’autres de « génie artistique » était exposée à l’atelier de Yimbaya sur l’autoroute Fidel Castro Ruz.

Christine Finda Kamano