Infrastructures, habitat et construction : vers la tenue de la 3è édition du SIHACO à Conakry

En prélude au lancement officiel des activités de la 3ème édition du Salon des Infrastructures, de l’Habitat et de la Construction (SIHACO), prévue du 9 au 13 Novembre 2021 à Conakry au Palais du Peuple, le Commissariat Général du SIHACO a organisé ce vendredi 25 juin un déjeuner de presse dans les locaux du CIGEX (structure organisatrice) à Kaloum. Objectif : porter à la connaissance de l’ensemble des acteurs du secteur immobilier et connexes que le lancement de ses activités débutera le mercredi 30 juin 2021 à l’hôtel Kaloum.

Placé cette année sous le thème « Le renforcement du partenariat public-privé dans le secteur de la construction en Guinée », le SIHACO se veut une vitrine d’exposition, de rencontre B2B, d’innovation, de conférences-débats et de conclusion de contrats. Plus d’une dizaine de secteurs sont concernés par l’évènement. Il s’agit de l’architecture, les BTP, assurance, banque, logistique, meubles et décoration, sécurité, environnement, énergie, sanitaire et électricité.

Selon Malick Koly, Directeur Général du CIGEX et à la fois commissaire général du SIHACO, l’objectif vise surtout à faire de la Guinée une destination privilégiée.

« Le CIGEX, c’est le Centre International Guinéen des Expositions spécialisé dans l’organisation des salons professionnels, c’est-à-dire les mises en relation d’affaires. Donc, ce salon, effectivement, est à sa 3ème édition et nous sommes partis d’un constat. Nous avons pour mission de motiver les secteurs porteurs de croissance économique, de créer des vitrines qui leur permettent de se retrouver et d’échanger sur leur secteur. Donc, en tant que CIGEX, ce sont ces opportunités que nous offrons aux acteurs des secteurs spécifiques », a-t-il expliqué.

Le SIHACO c’est aussi une opportunité unique pour s’informer et se former. Cet évènement réunira jusqu’à 2.500 professionnels du secteur des BTP, 30 pays sont attendus et 250 rencontres de partenariat G2B et B2B sont programmées lors de cette 3ème édition.

« Une trentaine de pays sont attendus et nous sommes à 18 participations confirmées et nous sommes en pourparlers avec pas mal de pays qui se manifestent déjà mais pour le moment c’est 30 pays qui sont attendus », a-t-il précisé.

Sont attendus à l’évènement, les membres du Gouvernement, les Corps diplomatiques et Consulaires, les Institutions Nationales et Internationales, les Patronats, les Organismes Professionnels, les Promoteurs immobiliers, les Industriels du bâtiment, les Banques et Assurances, les Experts, les Architectes et les Etablissements Universitaires et Professionnels.

Maciré Camara