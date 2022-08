Infrastructures hôtelières : le ministre Alpha Soumah signe une convention pour la rénovation et l’extension de l’hôtel du Tourisme de Labé 

Dans l’optique de doter la ville de Labé d’un hôtel du tourisme plus digne du nom répondant aux normes internationales, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a signé hier lundi 29 août, une convention avec la Société SAB-TRANSIT SAU.

Une convention portant sur la rénovation et l’extension dudit hôtel, pour une capacité d’accueil de 72 chambres comportant toutes les commodités d’un hôtel de 2 étoiles.

Heureux de la signature de cette convention, Elhadj Mamadou Alpha BAH, opérateur économique et responsable de la société SAB-TRANSIT SAU a promis d’en respecter le contenu

« Je vous remercie Monsieur le Ministre, on doit s’unir pour le développement de notre pays à tous les niveaux. On fera d’autres contrats à l’avenir car le public et le privé doivent s’unir pour le développement du pays. Nous sommes très contents de la signature de cette convention et promettons de respecter notre part de marché. Je remercie tous les techniciens qui ont travaillé sur cette convention cela nous a permis d’avoir le courage d’investir », a-t-il déclaré.

Pour Alpha Soumah, ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, les raisons de la signature de cette convention remontent à la récente immersion gouvernementale effectuée à l’intérieur du pays.

« Quand nous sommes partis en immersion gouvernementale, l’hôtel le plus sollicité c’était cet hôtel-là. Les gens nous posaient la question pourquoi n’investirait-on pas sur cet hôtel. On a dit qu’il y a quelqu’un qui gère l’hôtel mais il n’a pas de contrat avec nous, c’est pourquoi il a peur d’investir. On a même décidé de fermer, mais comme vous nous avez rassuré. C’est pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd’hui », a expliqué le ministre.

Créé en 1950, l’Hôtel du Tourisme de Labé situé au quartier Pounthioun disposait jusqu’à ce jour d’une capacité d’accueil de 17 chambres, notamment 15 chambres simples et 2 chambres doubles, toutes avec des toilettes internes.

Maciré Camara