Infrastructures : Mamadi Doumbouya donne un coup d’accélérateur aux travaux des échangeurs de Kagbèlen et du km36

Le Président de la Transition, Chef suprême des Armées, a visité ce lundi 8 août 2022, les travaux des échangeurs de Kagbellen et du kilomètre 36 (km36) pour s’enquérir de l’état d’avancement de ces ouvrages. Le Colonel Mamadi Doumbouya accompagné du ministre Secrétaire général et Porte-parole de la Présidence, le Colonel Amara Camara et du ministre des Infrastructures et des Transports Yaya Sow, a été très satisfait de l’évolution des travaux.

Soucieux par ailleurs du désagrément que posent les travaux aux usagers, le Chef suprême des Armées a donné des instructions et recommandations au promoteur chinois afin de doubler ses effectifs, travailler surtout la nuit pour finaliser et libérer dans les plus brefs délais ces deux axes routiers très fréquentés de la périphérie de Conakry. Ce qui contribuera au désengorgement de la circulation à Conakry.

Par la voix du Porte-parole de la Présidence, le Colonel Amara Camara, le Colonel Mamadi Doumbouya a plaidé pour une réduction drastique du délai contractuel des travaux dans l’intérêt de la fluidité de la circulation et de la mobilité de la population.

Le ministre des Transports Yaya Sow, a laissé entendre que l’état d’avancement des travaux est à environ 70 % pour l’échangeur de Kagbellen et 30 % pour celui du km36. Il a souligné la volonté manifeste du Chef de l’État à rapidement boucler les travaux de ces deux échangeurs, à travers la libération totale de la contribution guinéenne à la partie chinoise pour l’exécution rapide et effective des ouvrages. Le ministre a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que les véhicules puissent y circuler d’ici le mois de décembre.

DCI-PRG