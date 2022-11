Infrastructures routières : le constat sur nationale Conakry-Mamou

Après plusieurs années de calvaire vécu, les usagers de la nationale Conakry-Mamou, vont bientôt se frotter les mains. Les années passées, les voyageurs qui quittaient Mamou pour Conakry pouvaient passer 8 heures, parfois même jusqu’à 10 heures en route. Aujourd’hui, malgré que les routes ne soient pas bitumées, le voyage n’est pas si long que ça.

De Mamou jusqu’à Conakry en passant Kindia et Coyah, c’est un vaste chantier de réhabilitation des routes qu’on voit partout. Les entreprises qui travaillent sur cette voie sont à pied-d’œuvre.

Du côté de Mamou, la ville-carrefour, rares sont encore les endroits qui sont bitumés. Cependant, tout le long du trajet, les travailleurs sont en action. On peut voir des machines un peu partout en train de travailler. Certains sont à bord de ces gros engins pour creuser et gratter la route, d’autres sont là pour guider les chauffeurs afin d’éviter les collisions entre les voitures. On peut aussi voir le goudron à certains endroits. Jusqu’à Kindia, presque c’est la même chose. Les routes sont grattées. C’est la poussière, le goudron ensuite, on retombe sur des lieux non bitumés, avant de rattraper le goudron. A quelques endroits aussi, les canaux d’évacuation d’eau sont déjà placés.

De Kindia à Coyah, la voie est praticable. Les routes sont beaucoup plus bitumées de ce côté. Même s’il y a des trous par endroits. Et de Coyah maintenant jusqu’à Conakry, c’est le goudron.

À souligner que la majeure partie de ces chantiers ont été ouverts sous le régime du professeur Alpha Condé. Aujourd’hui, le CNRD veut lui aussi coûte que coûte,que ces travaux soient achevés dans les meilleurs délais. Espérons donc que cette nationale réponde aux critères.

Christine Finda Kamano

