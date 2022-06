Inhumation de Thierno Mamadou, lundi : le Fndc annonce une marche funèbre jusqu’à Bambéto

🛑COMMUNIQUÉ🛑La coordination du Front National pour La Défense de la Constitution (FNDC) informe les citoyens de Conakry ainsi que tout le peuple de Guinée, que le jeune feu Thierno Mamadou Diallo tué lors des émeutes survenues à l’occasion de la hausse du prix du carburant à la pompe sera inhumé ce lundi 06 Juin 2022 à 14h au cimetière de Bambéto.

Les obsèques se dérouleront suivant le programme ci-après :

– Levée du corps à la morgue de l’hôpital Ignace Deen à 10H30, suivie d’une marche funèbre jusqu’à Bambeto.

– Prière à la mosquée de Bambeto à 13h30

– Enterrement à 14h au cimetière de Bambéto

La coordination du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) invite tous les citoyens épris de paix, de justice et de liberté à se joindre à elle pour accompagner à sa dernière demeure, ce compatriote victime d’homicide dans le cadre du maintien d’ordre public. Elle demande également au peuple de faire de cette occasion une journée de prière et de recueillement pour le repos de l’âme de toutes les victimes des manifestations politiques et sociales en Guinée.

Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.

La Coordination Nationale du FNDC

Conakry le 04 juin 2022