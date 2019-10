Inhumation de Toumany, fils de l’ex-ministre Kader Sangaré : les Américains mettent leur veto

La famille Sangaré voulait inhumer ce dimanche Toumany, fils de l’ancien ministre des Sports Kader, retrouvé pendu le 9 octobre dernier à un manguier dans la concession familiale à La Minière, en banlieue de Conakry. C’était sans compter avec la détermination des Américains qui exigent que lumière soit faite sur les causes de son décès avant l’enterrement.

Selon nos informations, c’est un coup de fil des Américains qui a chamboulé tout le programme des obsèques.

« On avait tout prévu à la grande mosquée mais hier on a eu ce message. Ils [Américains] disent ne pas être convaincus à cause de plusieurs indices, souhaitent en savoir plus », a confié à Mediaguinee, un membre de la famille.

Agé de 25 ans, Toumany, né aux Etats-Unis vivait à Las Vegas. Il venait régulièrement en Guinée depuis 16 ans. « Il était assez solitaire mais le voisinage ne lui connaissait pas de problèmes psychologiques manifestes », témoigne un voisin.

Aux dernières nouvelles, on apprend que les parents du défunt ont regagné Conakry.

Noumoukè S.