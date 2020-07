Initiative locale : après 6 mois d’activités, la JCI Conakry Universitaire Trésor fait son bilan à mi-parcours

À l’instar des organisations locales membres (OLM) de Guinée, la jeune chambre internationale Conakry Universitaire Trésor à tenu ce vendredi 24 juillet 2020 son Assemblée générale mi-mandat. En toile de fond, faire l’évaluation du rapport moral et financier de la JCI sur les activités déjà réalisées ; celles en cours de réalisation et celles non réalisées durant le premier semestre écoulé. Il a été également question de jeter un regard sur ce qui reste à faire pour le reste du mandat ; aussi et surtout faire une auto évaluation.

Dans son intervention, le président exécutif de la JCI Conakry Universitaire Trésor précise : « Aujourd’hui, je suis plus que fier de vous, grâce à vos efforts, grâce à nos efforts, je suis dans la joie de vous informer que nous avons exécuté le plan d’action à 60 %. Ce résultat est le fruit d’énormes sacrifices de chaque membre individuel de la JCI de Guinée et de Conakry Universitaire Trésor, de chaque past président. Merci à mon comité directeur local, parce que c’est grâce à eux que j’ai pu allier responsabilité de famille, boulot et études de Master. »

Le Sénateur Ismaël Fanta Traoré, conseiller spécial du président s’est exprimé en ces termes : « Aujourd’hui, je me réjouis avec fierté de constater le développement individuel des jeunes que nous avons encadrés et que nous sommes en train de suivre. Nous sommes des citoyens actifs et donc résolument engagés à travailler au service de la communauté. Tout ce que nous pouvons en tant qu’aînés, c’est de vous encourager et de vous donner les orientations nécessaires pour que puissiez être à la hauteur des attentes de la communauté qui attend beaucoup de vous. »

De retour d’une autre activité de la JCI Coyah Avenir, le Président exécutif National de la JCI de Guinée, l’ami Abdourahmane Diallo souligne : « Cette Assemblée générale est d’une importance capitale dans la mesure où elle nous permettra d’évaluer les actions déjà exécutées et identifier les défis et les perspectives pour la deuxième partie du mandat. L’AG mi-mandat vous permettra à travers le rapport moral et financier de savoir quels sont vos faiblesses, mais aussi quelles sont vos forces. C’est le lieu donc pour moi de féliciter le Président Diao Cissé et à travers lui, féliciter tous les membres de la JCI Conakry Universitaires trésor pour leur implication et leur accompagnement à l’atteinte de ces objectifs.

Au sortir de cette Assemblée générale mi-mandat, les membres de la JCI Conakry Universitaire Trésor redoubleront d’efforts afin d’achever le plan d’action 2020 pour le compte de 6 mois restants du mandat du Président Diao Cissé.

Mamadou Kalidou Diallo, correspondant à Coyah