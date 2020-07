Initiative locale : après 6 mois d’activités, quel bilan pour l’ONG ‘’la jeune chambre internationale Dubréka Racines ?

Placé sous le thème ‘’Consolider le flambeau de la fraternité humaine pour un impact durable’’, l’ONG, La Chambre internationale Dubréka Racines est à l’heure du bilan de ses six mois d’activités. Ce samedi 18 juillet 2020, la tenue de cette Assemblée générale mi-mandat, a consisté à faire le bilan à mi-parcours des activités déjà réalisées, identifier les forces et faiblesses de l’ONG, et de se préparer pour la réussite de la prochaine étape du reste du mandat. Aussi et surtout valider le rapport financier à mi-parcours de cette structure.

Pour la circonstance, Diamy Diallo, Présidente de la Jeune chambre internationale Dubréka Racines précise : « Je rends grâce à Dieu et à toute ma famille pour l’ensemble des bénédictions qui m’ont permis de vivre ce bonheur, ce grand rêve qui fait aujourd’hui que je sois encore devant vous, après 6 mois d’exercice de mes fonctions. Nous voici aujourd’hui réunis dans cette salle pour la tenue de l’AG à mi-mandat de la JCI Dubréka Racines, une AG qui mobilise l’ensemble des membres pour nous permettre d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action à mi-parcours et valider les documents intermédiaires en vue de prendre les dispositions permettant à notre OLM d’atteindre ses objectifs. Nous profitons de cette Assemblée générale pour prendre les dispositions correctives pour améliorer les situations d’ici le 31 décembre 2020. »

De son côté, le Président National Abdourahmane Mariama Diallo, présent à cette Assemblée générale, souligne : « Au nom du comité directeur national que je représente ici, il me revient de féliciter la Présidente exécutive ainsi que son comité directeur local et tous les membres qui se sont investis pour l’obtention des résultats des 6 mois de mi-mandat. Remercier également tous les partenaires et bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de ces activités. »

Présidant cette Assemblée générale, le Maire de la Commune urbaine de Dubréka, Elhadj Alsény Bangoura dira : « Je voudrais vous remercier, féliciter et vous encourager pour l’initiative prise dans ma commune. Je voudrais vous dire de la disponibilité, l’accompagnement de notre Mairie quant à la réalisation de vos différentes activités inscrites dans votre programme annuel. Pour les 6 mois restants de votre mandature, je m’engage pour la réalisation de toutes vos activités. »

Il convient de préciser que cette AG à mi-mandat de la JCI Dubréka Racines a été précédée d’un don de vivres aux enfants malnutris et la distribution de kits sanitaires à l’hôpital préfectoral de Dubréka afin de rendre un hommage à Nelson Mandela avec le slogan Mandela day.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah