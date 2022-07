Initiative présidentielle : le colonel Doumbouya vole au secour3 de 26 groupements féminins de la région de Faranah

S’investir dans l’autonomisation de la couche féminine en Guinée est l’une des priorités du gouvernement guinéen. C’est dans ce contexte que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé une aide financière de 15 000 000 000 fg à 300 groupements féminins du pays.

Pour la région administrative de Faranah, 26 groupements féminins reçoivent 1 300 000 000 fg de ce don du chef de l’État, soit 50 000 000 de fg par groupement. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu hier jeudi 14 juillet 2022 à l’ENI de Faranah, en présence des responsables des 26 groupements bénéficiaires de la région, ainsi que des autorités administratives de la place. Sur l’objectif de ce don, Mamady Mory Nabé, assistant de l’ Inspectrice régionale de l’Action sociale, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de la région administrative de Faranah a souligné :

« L’objectif principal de cet octroi est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie mais aussi l’autonomisation des femmes et des filles. C’est un programme qui consiste à améliorer et à développer l’économie locale à travers la participation des femmes. Cet appui permettra à ces femmes d’accroître non seulement le revenu mais aussi faire une extension de leurs activités génératrices dans leurs localités respectives. »

Au nom des autorités administratives de Faranah, Salif Camara, l’attaché de cabinet du gouverneur de Faranah s’est engagé en ces termes : « Le fait que ces sommes d’argent soient non remboursables ne doit pas vous faire oublier qu’elles doivent connaître une utilisation rationnelle allant dans le sens de l’objectif visé. Soyez rassurés que l’accompagnement des autorités d’ici ne vous fera pas défaut en matière de planification et de résultats. »

Les bénéficiaires ont exprimé leur joie et s’engagent à utiliser correctement la somme reçue. C’est le cas de Odia Samoura, qui a confié ceci : « Nous remercions le président et son gouvernement pour avoir pensé à nous. Nous voulons aller plus loin mais les moyens nous manquaient. Ce que le président Mamadi Doumbouya vient de nous donner, nous nous engageons à son utilisation correcte pour notre autonomisation économique et donner la chance à d’autres femmes de bénéficier comme nous. »

Cet appui présidentiel vient à un moment où les femmes de ces groupements ont vraiment besoin d’aide pour accroitre leurs activités génératrices de revenu.

Lanciné Keita