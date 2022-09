Injures : Mame Konaté se désiste d’une plainte contre la vlogueuse Mariama Ciré qui s’est excusée (copie)

Suite à leur réconciliation scellée hier lundi grâce à l’implication de leurs avocats [Me Sidiki Bérété et Me Salifou Béavogui], la douanière Mame Konaté, épouse du célèbre artiste Ibro Diabaté a adressé, ce mardi 20 septembre une lettre à l’endroit du président du tribunal de première instance de Mafanco pour lui faire part de son désistement vis-à-vis de la vlogueuse, Mariama Ciré Camara (MC).

Dans cette lettre de Mame Konaté qui poursuivait, MC pour des faits « d’injures, production, diffusion et mise à disposition des données de nature à troubler l’ordre de sécurité publique », on peut lire: » suite au règlement amiable intervenu entre les parties, ce désistement est fait pour toutes les fins utiles que de droit, sans réserve aucune ».

A préciser que Mariama Ciré Camara dont le procès était prévu le 6 octobre prochain avait été interpellée lors de sa descente d’avion à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry en provenance de l’Angleterre. Avant de bénéficier d’une liberté provisoire le 05 août dernier.

Elisa Camara

