Injures sur les réseaux sociaux : Charles Wright promet de rapatrier bientôt plusieurs personnes…

Visiblement, le procureur général de la république près la cour d’appel de Conakry est décidé à traquer des blogueurs, influenceurs et toutes les personnes qui s’adonnent aux injures publiques, aux appels à la haine sur les réseaux sociaux.

Alphonse Charles Wright a indiqué mercredi dans l’émission « Mirador » de Fim fm ne pas admettre que des personnes depuis l’étranger ou à Conakry se permettent à injurier publiquement ou à appeler à la haine.

« Tous les insulteurs publics sur les réseaux sociaux, je peux tolérer qu’une seule chose. Que l’on me dise que j’ai raison, je suis venu me plaindre. L’on m’a insulté, je suis venu me plaindre chez le procureur, il ne dit rien. C’est raison pour laquelle, sur coup de colère, j’ai fait ceci, j’ai fait cela. Il y a l’excuse de provocation et tout. Mais, je ne peux pas admettre puisque la possibilité de direct aujourd’hui sur les réseaux sociaux, que les gens se permettent de s’asseoir d’injurier publiquement. Et puis, comme si de rien n’était, appeler à la haine et tout ce qui s’en suit », a d’abord fait remarquer le magistrat dans « Mirador ».

Poursuivant, le procureur général de la république près la cour d’appel de Conakry a promis de faire rapatrier très bientôt beaucoup « d’insulteurs publics » pour répondre devant la justice.

« Il y a des gens à l’étranger qui font des directs, qui insultent. Pour moi, ils disent qu’ils sont aux États-Unis et un peu partout, qu’ils sont imprenables. Je vous donne ma parole, je ferai rentrer plusieurs personnes et bientôt. C’est sûr et certain que tel que j’ai arrêté les présumés auteurs de la mort de Thierno Mamadou Diallo, je vous parie encore que dans un temps record que beaucoup rentreront. Vous allez me demander pourquoi ? J’ai mon petit secret que je garde », a martelé Charles Wright.

Par ailleurs, il souligne que les infractions commises par les insulteurs publics sont aussi valables à ceux qui partagent sur les réseaux sociaux les publications ou les directs des ces insulteurs.

Sadjo Bah