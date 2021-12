Inner Wheel International : Inner Wheel Club Conakry Colombe rejoint le district 909

Créé le 26 juin 2021, l’Inner Wheel Club Conakry Colombe a officiellement rejoint l’International Inner Wheel. La gouverneure du district 909 a procédé à la remise de charte au cours d’un dîner de gala à l’hôtel Sheraton Grand Conakry.

L’Inner Wheel Club Conakry Colombe à l’image de l’International Inner Wheel est une association de femmes bénévoles, pour la plupart épouses de Rotariens qui mettent ensemble leurs efforts pour aider les plus démunis pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

La Guinée devient ainsi le septième membre du district 909 composé du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Mali, de la Côte-d’Ivoire, du Sénégal et désormais de la Guinée.

Composé de onze (11) membres, l’Inner Wheel Club Conakry Colombe a pour buts de : promouvoir une amitié entre ses membres ; encourager l’idéal de dévouement personnel ; favoriser et entretenir la compréhension et l’entente à l’échelon international.

L’Inner Wheel Club Conakry Colombe intervient dans les domaines de la Santé, de l’éducation et de l’environnement.

Dans son allocution, la gouverneure du district 909 de l’International Inner Wheel s’est réjouie du retour de la Guinée au sein de l’International Inner Wheel. Pour Lalla Tidjani Adediran, le club Inner Wheel Conakry Colombe va apporter son savoir-faire dans les prochaines années grâce au charisme et aux visions de ses membres.

« C’était le rêve du district 909 de faire revenir Conakry dans sa famille initiale. Ce qui fait qu’aujourd’hui le district est composé de 7 pays membres. Auparavant, Conakry faisait partie du district. Depuis quelques années, on avait plus de club Inner Wheel au niveau de Conakry. C’est un grand bonheur puisque c’est ce qu’on attendait depuis de nombreuses années. C’est maintenant que Dieu a voulu que ça se fasse. Chaque chose en son temps et ce temps est venu pour la Guinée de rejoindre sa famille initiale, le district 909. Pour nous, c’est une grande victoire aujourd’hui d’avoir pu réintégrer la Guinée au sein du district 909 », a indiqué Lalla Tidjani Adediran avant d’ajouter : «Conakry Colombe, j’en suis sûre et certaine montrera son savoir-faire dans les années à venir car le club a l’avantage de posséder un vaste vivier composé d’un riche éventail de membres dynamiques, ouverts et disponibles ».

La présidente d’Inner Wheel Club Conakry Colombe s’est dite consciente des responsabilités de son poste et a promis de travailler en collaboration avec les autres clubs d’Inner Wheel. Pour mener à bien sa mission, Fatoumata Binta Baldé s’est engagée à coopérer pleinement avec les membres de son club.

« Nous sommes très heureuses de rejoindre le district 909. C’est pour nous un grand honneur de servir des personnes dans le besoin au sein de notre communauté. Nous sommes pleinement conscientes de nos responsabilités vis-à-vis de notre association et de la communauté que nous servons. Nous sommes prêtes à travailler en étroite collaboration avec nos sœurs Inner Wheel des autres clubs au sein de la grande famille internationale pour réaliser nos objectifs humanitaires et découvrir l’amitié, l’esprit d’équipe et la satisfaction personnelle qui feront partie de l’affiliation dans Inner Wheel Conakry Colombe. En ma qualité de présidente fondatrice du club, j’accepte en toute humilité les responsabilités de mon poste. Je vous promets, membres de mon club, de coopérer pleinement et vous assure mon total engagement. En retour, je compte sur votre soutien total, votre aide, votre loyauté et votre présence », a déclaré Fatoumata Binta Baldé, présidente de l’Inner Wheel Club Conakry Colombe.

De son côté, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, s’est réjouie de la création du club de Conakry Colombe qui, selon Aïcha Nanette Conté, contribuera à la promotion des personnes vulnérables qui sont les femmes et les enfants.

La cérémonie de remise de charte à la présidente de Inner Wheel Conakry Colombe s’est déroulée en présence du président de Rotary Club International, du club Inner Wheel de Dakar Téranga, de la gouverneure du district 909 entre autres.

Sadjo Bah