Innovation. Côte d’Ivoire : un superphone local intègre 50 langues africaines

L’innovation ivoirienne permet de faire des commandes et des recherches vocales personnalisées dans les langues locales de plusieurs pays africains. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

L’Ivoirien Alain Capo-Chchi a inventé « Open Generation », un superphone doté d’un assistant vocal intelligent qui parle plus de 50 langues africaines. Lancé le 9 juillet, ce superphone est « cent pour cent ivoirien », affirme Alain, fondateur du Groupe CERCO qui se présente comme un « centre d’excellence internationale » notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. L’innovation ivoirienne permet de faire des commandes et des recherches vocales personnalisées dans les langues locales de plusieurs pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc.

Selon son inventeur, Open Generation devrait intégrer, d’ici l’année prochaine, 1 000 langues locales couvrant la totalité des pays que compte le continent Africain. Fin 2020, 495 millions de personnes étaient abonnées à des services mobiles en Afrique subsaharienne, soit 46 pour cent de la population de la région – une augmentation de près de 20 millions par rapport à 2019, selon un rapport intitulé Économie Mobile. Afrique Subsaharienne 2021, publié par GSMA.

