Inondation à Gonia/N’Zérékoré : les citoyens dénoncent la lenteur dans la construction de leurs dalots de franchissement

Décidément, les jeunes de Gonia, dans la commune urbaine de N’Zérékoré après avoir interpellé à plusieurs reprises les autorités communales, ont finalement décidé de prendre les choses en mains pour dégager le passage de l’eau.

En effet, depuis la semaine dernière et la nuit de dimanche à lundi 08 juin 2020, quelques citoyens ont eu du mal à digérer l’inachèvement de cette infrastructure ayant provoqué une inondation et empêché le passage de l’eau.

C’est pourquoi les jeunes sont descendus ce matin avec des pelles et haches pour dégager les pieds de ce pont.

« On en a marre de la lenteur dans la construction de notre pont. On a, à plusieurs reprises interpellé la commune sur la lenteur de ces travaux, en vain. On n’a jamais enregistré d’inondation ici. Tout ça, c’est dû à l’état actuel du pont. Même le chef du quartier qui est là a été informé. C’est nous les victimes qui souffrons, voilà ce qui nous motive de nous aider nous-mêmes », a confié Mamoudou Kourouma.

Un des jeunes, nommé Bangaly Condé dénonce le laxisme des autorités qui, accuse les autorités et entrepreneurs d’avoir détourné les fonds alloués pour la construction de leur pont.

« On a l’impression que l’argent destiné pour la construction de notre pont a été mangé. Sinon nous avions saisi à plusieurs fois les autorités notamment le maire à travers un courrier. Lors des élections passées, on avait menacé qu’il n’y aura pas de vote dans notre quartier si le pont n’est pas achevé. Mais finalement on a été promis, mais la suite, vous voyez vous-même le constat. C’est bon qu’ils arrêtent tout, parce que c’est du n’importe quoi. Nos autorités ne respectent pas leur engagement et elles n’ont pas pitié du peuple. Le maire-là nous a déçus », fustige-t-il.

Le chef du quartier aussi accusé par son inactivité, de son côté a tenté de calmer ses citoyens sans réussir, nous l’a-t-il fait savoir.

Il a par ailleurs justifié que le retard accusé n’était pas de sa faute mais plutôt des autorités communales.

Il faut noter que l’inachèvement de plusieurs travaux de l’agence nationale des financements des collectivités locales pourraient causer de fortes inondations dans plusieurs quartiers de la commune. C’est le cas également à Wessoua où les travaux ne sont pas encore terminés.

Ces citoyens devaient encore patienter en attendant la réaction de la mairie qui avait récemment annoncé aux médias en train de prendre les dispositions pour exiger la finition des travaux par les entreprises contractantes au risque de les prendre pour responsables des dégâts que cela pourrait enregistrer.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré