Inondation à Kourémalé (Siguiri) : 1 mort et 1 porté disparu

Dans la nuit de vendredi à Samedi 22 août 2020, le district de Kourémalé situé à quelque 74 km de la commune urbaine de Siguiri a connu une inondation causant une perte en vies humaines, des dégâts inestimables et une personne portée disparue. La Croix-Rouge guinéenne informée de la situation, s’est vite rendue sur les lieux pour secourir les victimes.

Il s’agit des eaux de ruissellement qui ont surpris les orpailleurs pendant qu’ils étaient dans les mines.

« Cette pluie est tombée dans la nuit du jeudi dernier d’abord ; mais on n’a pas considéré ça. C’est ainsi que le lendemain, les gens se sont rendus dans les mines. Mais l’eau ne faisait que remplir les marigots et rivières, c’est ainsi que l’eau est venue barrer la route. D’autres ont passé la nuit dans les arbres, donc les deux jeunes ont tenté de traverser, ils étaient au nombre de 5 personnes. Trois parmi eux ont pu traverser et les deux autres ont disparu. Aujourd’hui samedi, on a retrouvé le corps d’un jeune de nationalité malienne du nom de Baba Yata Barry âgé de 23 ans célibataire. On a remis le corps aux Maliens comme l’a souhaité son papa », explique ce volontaire de la Croix-Rouge guinéenne qui a requis l’anonymat.

Il faut rappeler que cette année, le district de Kourémalé relevant de la sous-préfecture de Doko a connu deux inondations en une seule saison. Lesquelles inondations ont souvent causé des dégâts importants. Jusqu’au moment où nous mettions cet article en ligne, la Croix-Rouge recherchait encore le disparu. À suivre !!!

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601