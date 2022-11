Inondations à Conakry: Le Lions Club International distribue des vivres aux familles des victimes des communes de Matoto et Ratoma

Suite aux multiples inondations causées par les fortes pluies sur Conakry ayant

fait plusieurs morts, des destructions de maisons et des pertes d’objets de valeur, le Lions Club International a pensé aux sinistrés des communes de Matoto et de Ratoma, en venant en aide à 250 personnes.

Ce vendredi 04 novembre, il a distribué des vivres de première nécessité aux sinistrés. La cérémonie de remise s’est déroulée dans l’enceinte de la Mairie de Matoto, en présence des autorités communales, les membres et responsables de Lions Club International.

Mamadouba Tos Camara, maire de Matoto

Au nom des autorités des 2 communes (Matoto et Ratoma), le maire de Matoto, Mamadouba Tos Camara, a remercié les donateurs pour cet acte non seulement moral mais aussi matériel, parce qu’en cette période, ce n’est pas facile, dit-il. « Le choix porté sur les 2 communes n’est pas fortuit, vu que la saison pluvieuse a endeuillé les 2 communes à travers la perte en vie humaine. Donc, si nous assistons aujourd’hui à la participation humaine et salutaire de Lions Club auprès des personnes vulnérables, c’est pour nous, en tant que autorités, un ouf de soulagement et un appui fait aux autorités locales […]. Mais ce que nous venons de vivre, cela dépasse notre entendement, parce que c’est un important lot qu’il vient de donner à ces 2 communautés. Au nom de la population de Ratoma et celle de Matoto, nous leur disons merci et nous sommes entièrement à leur disposition. Qu’Allah les paye au centuple parce que ce n’est pas facile de faire un geste surtout un tel geste en cette période », s’est réjoui Mamadouba Tos Camara.

Le Lion Diané Alpha Kabinet, coordinateur du LCIF, du district 403A1 et membre de Lions Club Conakry Tatamy a, à sa prise de parole, remercié les Lions qui œuvrent dans ce sens, avant de clarifier la nature du don qui fait l’objet de remise ce soir « Le don est composé de vivres et c’est des vivres de première nécessité. C’est un lot de 250 sacs de riz, répartis exactement comme suit : 150 au compte de Matoto et 100 au compte de Ratoma. Il y a également du sucre, de l’huile, du lait… », a-t-il rappelé.

Poursuivant, M. Diané a expliqué pourquoi son ONG intervient dans ce sens. « Cela fait suite au sinistre que notre capitale a connu le 17 septembre dernier. C’est la force du Lions Club international à travers sa fondation, qui fait ce don aujourd’hui.

Pour ce don-ci, c’est un don de subvention d’urgence, c’est exclusivement destiné aux personnes qui ont été impactées par ces inondations-là. Parce qu’avec Lions Clubs, il y a plusieurs mécanismes qui ont été actionné. Pour cette fois-ci, c’est la subvention d’urgence due à ces catastrophes naturelles. Le coût de ce don est exactement autour de 10,000 dollars, parce que le plafond pour une subvention d’urgence c’est 10,000 dollars. Donc le don qui va être fait aujourd’hui correspond à ce montant », a-t-il conclu.

Très heureux de bénéficier de du don, Soriba Camara, qui a perdu ses 2 frères par électrocution, lors des inondations à Dar-Es-Salam, a remercié les donateurs « Ce don me réjouit à plus d’un titre. Cette structure (Lions Club), est partie nous chercher jusqu’à chez nous, pour nous faire ce don. Moi, j’ai perdu deux frères par électrocution à Dabondy École au mois de septembre dernier. Je remercie infiniment les donateurs »

Mamadou Yaya Barry