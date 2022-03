INRAP. Le lycée Bonfi baptisé du nom de Solomana Kanté : les disciples du savant remercient le MEPUA

Le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation Guillaume Hawing a récemment baptisé le lycée Bonfi du nom de Solomana Kanté, inventeur de l’écriture n’ko. Ses disciples ont remercié vendredi au cours d’une cérémonie le ministre pour le geste ô combien significatif qui célèbre le grand savant africain…

DISCOURS DE L’ENSEMBLE DES STRUCTURES DU MOUVEMENT N’KO

Excellence M. le Ministre du l’EPUA,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

C’est pour nous une immense joie de nous retrouver cet après-midi dans cette enceinte de l’INRAP pour adresser au CNRD, au gouvernement et à vous-même, nos sincères remerciements par rapport à l’acte de reconnaissance du mérite de nos illustres scientifiques en attribuant leur noms à deux grandes écoles de la capitale Conakry, à savoir le lycée Bonfi et le lycée Kipé, désormais appelées Lycée Solomana Kanté et Lycée Djibril Tamsir Niane.

En effet, Solomana Kanté, pour ne parler que celui-là, est l’un de nos rares compatriotes qui a consacré toute sa vie à la lutte contre l’illettrisme et l’ignorance. Apres plusieurs années de recherche, il nous a doté d’un système de transcription, l’écriture N’ko, capable de traduire avec exactitude toutes les sonorités des langues africaines.

En dépit de la création de l’écriture en 1949 à Bingerville, Souleymane Kanté a rédigé cent quatre-vingt-trois (183) ouvrages qui se répartissent comme suit :

neuf (9) manuels d’alphabétisations

quinze (15) manuels scolaires,

vingt-sept (27) œuvres littéraires dont trois (3) romans,

quarante-huit (48) livres d’histoires,

vingt-cinq (25) ouvrages de vulgarisation scientifiques,

quatre (4) livres de philosophie,

trente-huit (38) livres de théologie islamique,

dix (10) livres de cultures africaines et

six (6) livres de culture générale.

Mesdames et Messieurs,

Il convient de noter que le N’ko a réalisé d’énormes progrès à travers la création des écoles élémentaires qui font la pédagogie convergente (langue nationale et langues étrangères), dont les dix (10) premières sont :

1- L’école primaire bilingue N’ko-arabe créée à Lorombo, actuelle sous-préfecture de Cisséla, préfecture de Kouroussa par Karifala Bérété en 1967.

2- L’école primaire bilingue N’ko-français créée en 1995 à Toguiwoulen, Préfecture de Siguiri.

3- L’école primaire Laye Sidafa Sanoh, à cursus N’ko, créée à Kankan-centre en 1996.

4- L’école élémentaire N’ko-français Sir Mathieu Samaké, construite avec l’appui du PNUD en 1998 à Siguiri sous la coordination de l’ONG ICRA-NKO.

5- L’école primaire N’ko-français Sanassi Fiman DIANE, créée en 2000 à Kérouané ville, par Kaba KANTE.

6- L’école primaire N’ko-français-arabe, trilingue, créée à Banankoro, préfecture de Kérouané en 2002.

7- L’école primaire N’ko-français de Kinieran, créée en 2004 dans la préfecture de Mandiana.

8- L’école primaire N’ko ‘’Abdoulaye Nabé’’ fondée en 2005 à Kankan ville ;

9- L’école primaire N’ko-français de Norassoba, préfecture de Siguiri, créée en 2010.

10- L’école primaire N’ko-français de Doutilaba, sous-préfecture de Batè-Nafadji, préfecture de Kankan, en 2011.

A l’issue de nos rapports d’évaluations, il ressort que les candidats présentés par ces écoles à pédagogie convergente, se classent en tête des lauréats pour les examens d’entré en 7ème.

De nos jours, il y a une cinquantaine d’écoles élémentaires sur le territoire guinéen et près de 500 centres d’alphabétisation N’ko pour adultes dont le centre N’ko de TAMISSO, Préfecture de Kindia qui alphabétise la population en Langue Soussou à travers l’écriture N’ko.

Excellence Monsieur le Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Dans la perspective de faciliter l’insertion du N’ko dans le système éducatif guinéen, de gros efforts ont été menés par les disciples du N’ko, dont entre autres :

La traduction en 2019, des manuels didactiques et scolaires pour le primaire publiés par l’INRAP.

L’enrichissement du dictionnaire N’ko qui contient aujourd’hui plus de cent mille mots.

L’introduction d’une proposition de loi à l’Assemblée Nationale en 2018, relative à la protection, la promotion et la valorisation des langues et culture guinéennes à travers l’introduction de l’Alphabet N’ko dans le système éducatif guinéen.

Des ouvrages de mathématiques, de physique de chimie dont le tableau périodique des éléments de Mendeleïev sont disponibles dans les librairies N’ko.

Par ailleurs, dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, l’écriture N’KO a fait une ascension très fulgurante. En voici quelques illustrations :

1992 : conception des premières polices N’ko pour ordinateur (Système MS-DOS) ;

1996 : création de Mandén-Koma-Kouda, premier logiciel de transcription de l’alphabet N’ko (Système MS-DOS) ;

1998 : lancement des premiers sites internet nko à images (www.nkoinstitut.com, www.fakoli.net, www.kanjamadi.com)

2001 : Candidature du N’ko à l’Unicode pour la norme ISO (NB: l’Unicode est l’harmonisation du système informatique mondial par l’adoption d’un code unique à travers une norme standardisée);

2004 : Soutien de l’Irlande pour l’adoption du N’ko dans l’Unicode ;

2004 : Appui institutionnel de l’initiative b@bel de l’UNESCO pour la préservation de la diversité linguistique dans le cyberspace ;

2004 : Appui technique de l’Université de Berkeley dans son programme d’encodage des alphabets minoritaires ;

Juin 2004 : Réunion de l’Unicode à Markam (Ontario, Canada) autour de la proposition d’encodage du N’ko ;

Janvier 2005 : Réunion de l’Unicode sur l’encodage du N’ko à Xiamen (Chine) ;

Juin 2005 : Réunion de Hambourg en Allemagne pour l’adoption du N’ko

Septembre 2005 : Réunion de l’Unicode à Paris où le N’ko fut adopté avec 98% des votants.

2006 : incorporation du N’ko dans les ordinateurs Macintosh et le système d’exploitation Linux ;

2009 : incorporation du N’ko dans le Windows 7, système d’exploitation de Microsoft.

2011 : incorporation du N’ko dans les navigateurs mobiles (internet explorer, Mozilla Firefox)

2012 : incorporation du N’ko dans les IPhone, IPad et les mobiles Macintosh…

2014 : ajout du N’ko dans le Windows 8.1 avec la localisation ;

2015 : lancement de la version N’ko de plusieurs applications (Nkopad, triage N’KO)

2016 : lancement des premiers téléphones portables et tablettes N’ko produits en Chine.

2017 : incorporation du N’ko dans les Android de Google ;

2018 : incorporation du N’ko dans le Wikipédia, encyclopédie libre sur internet 2019 : début du projet Microsoft pour la traduction automatique du N’ko avec 59 autres langues internationales ;

2020 : projet de l’université de Sandford (aux Etats Unis) pour la robotique et l’intelligence artificielle dans les langues africaines : projet pilote pour le N’ko ;

2021 : lancement de la version N’ko de Wikipédia, l’encyclopédie libre (N’ko-pédékou).

Excellence Monsieur le Ministre,

Distingués invités ;

Reconnaitre le mérite de celui dont l’œuvre a été à la base de ce progrès gigantesque est tout simplement une réhabilitation. Ce n’est pas le nom de l’école qui importe, mais l’idée de reconnaitre le mérite est le plus important aspect de cet acte. C’est pour cette raison que la famille biologique, intellectuelle et disciples de Solomana KANTE se sont réunis ici cet après-midi pour vous dire merci.

Merci au CNRD, Merci au Colonel Mamady DOUMBOUYA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des armées.

A travers vous et le Gouvernement du Premier Ministre, Mohamed Béavogui, Nous sollicitons que vous lui présentiez nos sincères gratitudes pour sa clairvoyance dans la conduite soutenue par la culture d’excellence pour le bonheur de notre pays la République de Guinée.

Merci Monsieur le Ministre, mais quand la reconnaissance du mérite d’un scientifique vient de vous, cela ne nous surprend guère car vous en êtes un. Que Dieu vous le retribue au quintuple !

Vive le CNRD

Vive les langues nationales au service de l’apprentissage des enfants de Guinée

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens !

Je vous remercie

Conakry, le 18 mars 2022.