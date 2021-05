Insalubrité à N’zérékoré : une montagne d’ordures qui rend la vie difficile aux citoyens du quartier Tilepoulou

Il y’a de cela plusieurs années qu’un tas d’immondices rend la vie difficile aux citoyens de quartier Tilepoulou derrière le groupe Scolaire ‘’Saint Jean’’, dans la commune urbaine de N’zérékoré.

Sur les lieux, difficile de respirer à cause des odeurs nauséabondes que dégage cette ordure d’une hauteur de plus de 10 mètres. Moussa Camara dont sa concession fait face, nous explique le calvaire.

« Vous voyez cette ordure, elle nous rend malade à cause des moustiques et odeurs que nous respirons tous les jours. Même si tu n’utilises pas les moustiquaires, tu ne peux pas être épargnés des moustiques. Nos enfants sont toujours malades. Les moustiques pénètrent nos moustiquaires. Ils ont superposés dessus. Il suffit que tu sortes pour te mettre à l’aise, un rentre. Nous demandons l’aide de l’autorité communale », lance ce citoyen.

Même réaction chez Ibrahima Cisse, gérant d’un kiosque à quelques mettre du lieu. « C’est un malheur pour nous, car les autorités nous ont montré qu’elles ne peuvent rien pour dégager ces ordures qui dure depuis plus de 5 ans ici. On a interpellé le chef de quartier, mais malgré nos cris de cœur, ça n’a rien changé. Il fut un moment, on a vu les camions pour dégager, mais ce n’était que de la tape à œil. La commune nous a montré ses limites », déplore Ibrahima Cissé.

De son côté, le chef du quartier, Félix Haba dit avoir saisi les autorités communales mais sans avoir obtenir une solution définitive quant au dégagement de ce tas d’immondices.

Pour rappel, dès leur élection à la tête de la commune, les nouvelles autorités communales à sa tête Moriba Albert Delamou, avait promis de faire de l’insalubrité, une des priorités de sa politique.

En tout cas ce tas d’immondices dans ce quartier au cœur de la ville comme plusieurs d’ailleurs, prouve à suffisance que les nouvelles autorités communales doivent serrer d’abord la ceinture, afin de débarrasser N’zérékoré des ordures.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

