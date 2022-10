Comme pour les écoles privées, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation Guillaume Hawing a rappelé le montant à payer par chaque élève à l’élémentaire et au secondaire lors de l’inscription et de la réinscription.m dans les écoles et établissements publics. Il varie de 3 mille à 5 mille gnf.