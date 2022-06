INSE de Donka : le directeur dément la mort de 18 nouveau-nés prématurés (Dr Ibrahima Sory Diallo)

Depuis quelques heures, des rumeurs font état de 18 nouveaux nés prématurés morts à l’Institut National de Nutrition et de Santé pour Enfant de Donka (INSE) de Donka.

Lors d’un point de presse tenu dans l’après-midi de ce mardi 07 juin 2022, l’actuel directeur de nutrition et de santé pour enfant a devant la presse démenti l’information selon laquelle il y aurait eu 18 décès prématurés à l’institut de nutrition de santé pour enfant (INSE), dans son unité de néonatalogie dans la nuit du lundi 06 juin 2022.

À en croire le directeur de ce service, Dr Ibrahima Sory Diallo, c’est une information calomnieuse : « C’est une information calomnieuse dont on dément avec la plus grande énergie, c’est une fausse information […] Il faudrait bien que la population soit à l’aise. Nous avons le seul centre de prise en charge des nouveau-nés malades de tous les prématurés. Si quelqu’un informe la population en disant qu’il y a eu 18 nouveau-nés qui sont décédés par manque d’électricité, nous disons que c’est une calomnie. Il faudrait bien qu’on démente, pour encourager la population pour qu’elle envoie leurs nouveaux nés qui ont une situation particulière, qui ont des complications surtout cette prématurée n’est pas due à une défaillance du système de santé mais qui est due parfois à des pathologies des mères enceintes qui accouchent prématurément », a démenti le directeur de l’INSE.

« Je dis dores et déjà que c’est faux, nous avons des couveuses dans lesquelles on peut mettre des enfants. Ceux qui ne sont pas éligibles, on les entretient par la méthode Kangourou, parce qu’il faut essayer de les aider à la survie […] Il y a eu un seul cas de décès d’une nouveau-née de 1060 grammes venant de l’hôpital préfectorale de Dubréka. Cet hôpital nous a adressé 2 jumeaux dont l’un était déjà décédé. C’est un dépôt de corps et le second de 1100 grammes est vivant et c’est des enfants qui ont un âge de 32 semaines qui sont venus dans une ambulance. Malheureusement, l’un était décédé et le survivant est hospitalisé ici », a insisté Dr Ibrahima Sory Diallo.

Parlant des sources d’énergie, il précise : « Nous avons un système d’énergie qui nous permet de faire un relai. Quand il y a une coupure de courant, on a un système solaire qui nous permet d’avoir de courant immédiatement pour faire fonctionner les couveuses. Et si c’est pendant la saison pluvieuse, il y a une décharge au niveau des panneaux, il y a le moteur qui permet automatiquement d’avoir une source d’énergie jusqu’à ce que l’électricité revienne. Hier d’ailleurs, pendant la journée, il n’y a même pas eu de coupure de courant et depuis le matin il n’y a pas eu de coupure d’EDG non plus ».

Pour faire taire les rumeurs et rechercher les personnes qui ont distillé cette « intoxication » via les réseaux sociaux, Dr Diallo a fait savoir qu’une plainte est déjà déposée contre X : « y a eu des dispositions qui ont été prises après une réunion de crise concernant cette information. Nous appelant également de nous aider à démentir cette désinformation. Nous avons déjà déposé une plainte contre X pour diffamation calomnieuse pour le système de santé de la Guinée ».

À retenir que le centre de l’INSE de DONKA, le plus grand centre public du pays a, à date neuf (09) couveuses et 2 lampes de photothérapie.

Mamadou Yaya Barry