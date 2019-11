Insécurité : 4 magasins cambriolés en moins de 2 jours au marché central de Labé

Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 novembre dernier, ce sont au total quatre (4) magasins qui ont été cambriolés au marché central de Labé par des inconnus. Selon nos informations, une somme de plus de 10 millions de francs guinéens ont été dérobés par ces inconnus.

« Hier, mes voisins ont été victimes d’un cambriolage. Ce sont au total quatre magasins qui ont été cambriolés. Le premier est un magasin de riz et comme que la boutique était remplie, ils ont cassé les antivols. Mais ne pouvant pas rentrer, ils ont déchiré les sacs et le riz s’est éparpillé çà et là. Dans le deuxième magasin, ils ont cassé la porté et c’est là où ils pris plus de 10 millions fg. Dans les deux autres magasins, il n’y avait pas d’argent. D’autres objets de valeur ont été également dérobés. Nous continuons de vérifier », explique Amadou Barry.

Au moment ou nous quittons les lieux, une enquête déjà ouverte en vue de dénicher les auteurs Affaire à suivre !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

