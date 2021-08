Insécurité à Kankan : des inconnus s’introduisent nuitamment dans une boutique d’alimentation générale

Pendant cette période hivernale, l’insécurité prend une tournure inquiétante à Kankan. Dans la nuit du mardi 24 à ce mercredi 25 août 2021, alors qu’une pluie incessante s’abattait sur la ville, des inconnus se sont introduits dans une boutique d’alimentation générale en défonçant la porte au quartier Kabada 1, en plein centre-ville de la commune urbaine.

Alpha Yaya Bah le propriétaire dudit commerce, a reçu un coup de fil depuis son domicile pour l’annoncer la mauvaise nouvelle :

« Hier nuit, j’ai fermé la boutique à 00h et je suis rentré à la maison comme il pleuvait. Après la prière de l’aube, on m’a appelé pour me dire que j’ai oublié de fermer ma boutique. J’ai répondu que j’ai bel et bien fermé et je lui ai dit de vérifier si la porte n’est pas défoncée. Il a effectivement vu que la porte est défoncée et l’antivol également. C’est ainsi que je suis venu et on est parti chez le chef de quartier et le président de la jeunesse qui sont venus faire leur constat », a-t-il relaté.

Ces inconnus sont repartis avec quelques denrées et de l’argent, mais le propriétaire de la boutique n’a pas encore évalué les pertes. « Des choses ont été emportées mais je ne peux pas encore dire combien a été dévalisé parce que je n’ai pas encore fait le compte. J’attends mes fils qui gèrent la boutique en mon absence pour faire l’état des lieux. Mais hier, j’ai laissé une importante somme d’argent que je n’avais pas comptée dans le tiroir. Ils ont emporté ça, je ne peux pas dire exactement ce qui a été emporté pour le moment. »

Ne sachant plus à quel saint se vouer après ce cambriolage, Alpha Yaya Bah invite les autorités à multiplier les agents patrouilleurs dans la ville : « l’insécurité gagne de l’ampleur. Chaque fois, on entend que des portes ont été défoncées en ville. Et pourtant il y a des patrouilles chaque nuit. Les agents des forces de sécurité qui sortent pour faire la patrouille sont peu pour la ville. Alors, j’appelle les autorités à mettre plus de véhicules de patrouille sur le terrain pour mieux sécuriser nos boutiques. »

Il faut rappeler qu’à chaque fois que le couvre-feu entre en vigueur dans la commune urbaine de Kankan, des citoyens sont victimes de vol ; ce, même si les véhicules des agents de sécurité sillonnent la ville nuitamment.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan