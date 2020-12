Insécurité à Kankan : une Boutique cambriolée, des télévisions et des téléphones emportés

L’insécurité est devenue est un fait récurrent ces derniers temps à Kankan, 2è ville de la Guinée. Dans la nuit du samedi au dimanche 6 décembre dernier, une boutique multi-services a été cambriolée au quartier Missira-Koko, dans la commune de Kankan.

Selon nos informations, les présumés voleurs ont forcé la porte de la dite boutique pour d’y entrer. Mamadou Bella Barry le propriétaire, est diplômé de l’université Julius Nyerere de Kankan (UJNK). Il vend dans sa boutique des denrées alimentaires et fait la charge des téléphones. Il explique comment il a appris la mauvaise nouvelle :

« Dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier, des voleurs sont venus casser la porte de ma boutique. Vers 5 heures du matin, les gens qui revenaient de la prière de l’aube ont vu les portes de ma boutique ouverte, ils m’ont appelé mais malheureusement mon téléphone était éteint. C’est après qu’ils sont partis chez mon tuteur et l’ont informé et celui-ci est parti me réveiller à la maison. Je suis venu et j’ai trouvé la porte ouverte et des choses emportées », explique t-il.

Bien qu’il n’y avait pas d’argent à l’intérieur de la boutique, ces présumés voleurs ont emporté les deux télévisions qui y étaient et quelques téléphones qui se trouvaient en charge, déplore notre interlocuteur qui estime cette perte à plus de 10 millions de francs guinéens.

« Comme je connais la situation actuelle de la ville, je ne laisse pas l’argent et de téléphone dans ma boutique, j’envoie tout à la maison. J’avais deux télévisions de marque LG ici, une télévision 32 et une autre télé 43. Ce sont eux qu’ils ont emporté avec quelques téléphones que j’avais oublié. Je peux estimer cette perte à plus de 10 millions de francs guinéens », déplore t-il.

Poursuivant, il (Mamadou Bella Barry) appelle les autorités à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, surtout vu la situation actuelle de Kankan où selon lui, l’insécurité bat son plein.

« Tout ce que je peux dire au gouvernement, c’est de renforcer la sécurité, d’aider la population à renforcer la sécurité. Parce que imaginez, un étudiant qui fini les études, tu n’as pas d’emploi, tu commences à faire un petit de commerce, tu te débrouille là-bas pour te nourrir et pour subvenir à tes besoins et qu’un seul jour, quelqu’un vient casser la porte et prend tes choses et partir, c’est difficile. Donc je demande au gouvernement de renforcer la sécurité », lance t-il.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan